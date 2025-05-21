تعاون تصنيعي بين «ايدج» و«إيه دي جي موبيليتي»



أبوظبي (الاتحاد)



وقّعت «تراست»، التابعة لمجموعة «ايدج» والمكون الرئيسي ضمن منظومة الأمن والدفاع الوطني، والتي تقدم معدات متطورة وتقنيات رائدة، مذكرة تفاهم مع شركة «إيه دي جي موبيليتي» ADG Mobility، وهي شركة مقرها جنوب إفريقيا متخصصة في إنتاج المركبات المحمية ومكوناتها وأنظمتها الفرعية.

وتم الإعلان عن الاتفاق خلال «اصنع في الإمارات»، المنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 19 إلى 22 مايو.

وسيقوم الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم، بوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع معدات أنظمة برية متخصصة داخل دولة الإمارات، بما في ذلك المركبات المتخصصة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جاسم الزعابي، نائب رئيس تطوير الأعمال، قطاع التجارة ودعم المهام في «ايدج»، والدكتور ستيفان نيل، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه دي جي موبيليتي»، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «تراست»، وسيد هارون، مدير الهندسة والتطوير في «تراست».