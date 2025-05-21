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اقتصاد

تعاون بين«الصناعة» و«ثرا لريادة الأعمال» لإنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0 في عجمان

تعاون بين«الصناعة» و«ثرا لريادة الأعمال» لإنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0 في عجمان
21 مايو 2025 21:41

 
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون مع مركز ثرا لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، بهدف إنشاء مركز «تمكين الصناعة 4.0» في مقر مركز ثرا في إمارة عجمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي.
ويهدف المركز الجديد إلى أن يكون مركزاً وطنياً للتميّز في دعم تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الابتكار والتطوير الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو اقتصاد متقدّم ومستدام مدفوع بالمعرفة والتكنولوجيا.
وقّع الاتفاقية فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز ثرا لريادة الأعمال لمركز ثرا.
ويعمل الجانبان، بمواجب الاتفاقية، على تشغيل وتفعيل مركز «تمكين الصناعة 4.0» من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج النوعية الموجهة للقطاع الصناعي، والتي تركّز على تسريع التحول التكنولوجي، وتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تمكين الصناعات المحلية بالتقنيات الحديثة.

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