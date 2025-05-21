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اقتصاد

شراكة بين ‏«NMDC Energy» و«الغربية للأنابيب» لتعزيز كفاءة تصنيع أنابيب الصلب في الإمارات

شراكة بين ‏«NMDC Energy» و«الغربية للأنابيب» لتعزيز كفاءة تصنيع أنابيب الصلب في الإمارات
21 مايو 2025 21:45


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «NMDC Energy"، مزود خدمات الهندسة والمشتريات والبناء لعملاء الطاقة في القطاعين البحري والبري عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «الغربية للأنابيب»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بهدف استكشاف فرص تسريع وتيرة إنتاج أنابيب الصلب داخل الدولة، بما يواكب الطلب المتنامي محلياً وإقليمياً.
وتعتبر شركة «الغربية للأنابيب» من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع أنابيب الصلب الملحومة بالقوس المغمور طولياً، حيث تنفرد بتطورها التقني، كما تُصنّف من بين أوائل شركات التصنيع التي تبنت تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ضمن عملياتها التشغيلية. 
وتأتي هذه الشراكة امتداداً لأهداف «اصنع في الإمارات» الرامية لدفع عجلة التنمية الصناعية في الدولة، كما تمثل نموذجاً جديداً للتكامل الفعال بين الجهات الرئيسة الفاعلة في قطاعي الصناعة والطاقة في دولة الإمارات. 
وأكد المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «NMDC Energy» الحرص على استكشاف فرص التكامل التي من شأنها تطوير حلول عملية تواكب المتطلبات المتغيرة لهذه الصناعات الحيوية لافتاً إلى أن تعزيز شراكتنا مع شركة الغربية يأتي امتداداً لهذا التوجّه وفي إطار الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز لصناعة أنابيب الصلب المتقدمة لخدمة احتياجات دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. 
وقال إن هذا التعاون يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته الشركات الوطنية، كما يجسد في الوقت ذاته القيمة المشتركة التي تتيحها الخبرات المحلية على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال المشاركة في فعاليات «اصنع في الإمارات» تقوم NMDC Group و NMDC Energy بالتأكيد على دورهم كمحفز لدفع عجلة التنمية في أبوظبي، وعلى عمل المجموعة ككل في تعزيز الاقتصاد المحلي.

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