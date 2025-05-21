«صندوق الإمارات للنمو» يعلن عن أول استثماراته في «ترميم هيلث كير هولدينغ إل تي دي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الإمارات للنمو، المنصة الوطنية المتخصّصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عبر رأس المال الاستثماري للنمو والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، عن أول استثماراته، وذلك من خلال الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في «ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي»، المنشأة الطبيّة المتخصّصة في جراحة العظام والعمود الفقري.

وتم الإعلان عن الصفقة خلال منتدى «اصنع في الإمارات» 2025، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة الصناعية الرامية إلى تسريع نمو القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار تفويض الصندوق لدعم الشركات الإماراتية الواعدة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وتمكينها من التطور والتوسع المؤسساتي والنمو المستدام عبر رأسمال طويل الأمد، وتوجيه استراتيجي فعّال.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإمارات للنمو: يمثل هذا الاستثمار ترجمة فعلية لهدف الصندوق المتمثّل في سد فجوة تمويل النمو، التي تعيق توسع شريحة حيوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وهي الشركات التي غالباً ما تُهمش من قبل أدوات التمويل التقليدية. وخاصة تلك التي لا تُعد شركات ناشئة ولكنها أيضاً لا تجد الدعم عبر قنوات التمويل المعتادة.

وأضاف: نركّز في الصندوق على دعم الشركات التي تمتلك مقومات قوية وإمكانات وطنية حقيقية، بهدف تمكينها من تحقيق النمو المستدام وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

وقالت نجلاء أحمد المدفع، نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو: فخورون بأن يكون أول استثماراتنا في مستشفى «ترميم»، الذي يمثّل نموذجاً حقيقياً للمؤسسات الإماراتية القادرة على التوسع ومتوافقة مع الاحتياجات المتطورة للدولة، مع سعي الإمارات لتعزيز سيادتها ومرونتها في قطاع الرعاية الصحية، فإن «ترميم» في موقع مثالي للقيادة ووضع معايير جديدة للتميز في الرعاية الصحية المتخصصة.

وقال الدكتور علي السويدي، المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي: يسعدنا التعاون مع صندوق الإمارات للنمو في هذه المرحلة المهمة من مسيرتنا. لقد وجدنا في الصندوق شريكاً استراتيجياً يقدّر أهمية بناء مؤسسات محلية قوية ومؤثرة، ويشاركنا التزامنا بتقديم رعاية صحية متخصّصة بمستوى عالمي.

وسيساهم استثمار الصندوق في دعم خطة التوسع لشركة ترميم هيلث كير هولدينغ ال تي دي والتي تملك مستشفى «ترميم التخصصي» ومركز ترميم الطبي في مدينة خليفة والعين.