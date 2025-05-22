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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
22 مايو 2025 07:27

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0026 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.

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المصدر: وكالات
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