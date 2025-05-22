«الصناعة» توقع اتفاقية مع «نوفنتيك» العالمية لتسريع النحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «نوفنتيك» العالمية، بهدف دعم وتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي الوطني.

وتشمل الشراكة تطوير ما يصل إلى 20 مصنعاً وطنياً وتحويلها إلى مصانع رائدة من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (4.0).

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات 2025».

وستُساهم شركة Noventiq بخدمات بقيمة 3 ملايين درهم لدعم برنامج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة (4.0).

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن جانب شركة «نوفنتيك» العالمية سيرجي تشيرنوفولينكو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات.