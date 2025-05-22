الجمعة 23 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انضمام «مدن القابضة» و«إعمار العقارية» و«كالدس» و«سلال للغذاء والتكنولوجيا» إلى برنامج المحتوى الوطني

.
22 مايو 2025 21:12

 


أبوظبي (الاتحاد)
في إطار جهود توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة «مدن القابضة» وشركة «إعمار العقارية»، وشركة «سلال للغذاء والتكنولوجيا» ومجموعة «كالدس» للصناعات الدفاعية، انضمت بموجبها الجهات الأربع إلى برنامج المحتوى الوطني في الصناعة، التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للاستفادة من المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية. 
جاء ذلك، خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، البرنامج الاقتصادي الشامل لدولة الإمارات الذي تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع الاستثمار والنمو الصناعي بتنظيم مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، حيث يجمع الحدث في نسخته الرابعة تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» المصنعين والمستثمرين والمبتكرين من داخل الدولة وخارجها. 
وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الأربع، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الذي يعد واحداً من مشاريع الخمسين لدولة الإمارات ويساهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي يهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه مصروفات المشتريات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة إلى الاقتصاد الوطني عبر قطاعي الصناعة والخدمات. 
ووقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مجموعة «مدن القابضة» عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعن شركة «إعمار العقارية» وأحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي للشركة، وعن «سلال للغذاء والتكنولوجيا» سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن مجموعة «كالدس» الدكتور خليفة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجموعة «كالدس». 
وتعتبر «مدن القابضة» من الشركات الدولية القابضة الرائدة في قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة وإدارة الأصول والاستثمار والفعاليات والسياحة، وتعد«إعمار العقارية» من أبرز الشركات العقارية الرائدة في الدولة وحول العالم فيما تهدف «سلال للغذاء والتكنولوجيا» إلى تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية، وتعد «كالدس» مجموعة رائدة في مجال تصنيع وتطوير التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية. 

 

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
الرياضة
«3/15» تضع خورفكان في دوامة النتائج السلبية
اليوم 12:45
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
علوم الدار
سيف بن زايد: جهود القيادة تعزز مكانة الدولة كمركز صناعي وتكنولوجي دولي
اليوم 12:36
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
الرياضة
الظفرة يطارد القمة للفوز بدوري الأولى
اليوم 12:15
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
التعليم والمعرفة
نجاح أولى رحلات طائرة شحن صينية جديدة بدون طيار
اليوم 12:04
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
الرياضة
ريال مدريد يبحث عن «العقل المدبر»
اليوم 12:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©