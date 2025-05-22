«شراع» و«هوريفيستا» يدعمان نمو الشركات الناشئة بين الإمارات والصين

الشارقة (الاتحاد)

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» وشركة «هوريفيستا» الصينية اتفاقية على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025» بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم نمو وتوسع الشركات الناشئة بين الإمارات والصين.

ووقع الاتفاقية كل من سارة بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ«شراع» وسام صن الشريك الإداري في هوريفيستا خريج برامج شراع.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجانبين على تطوير شراكات استراتيجية تدعم نمو بيئات الأعمال الناشئة وتعزز جسور التعاون في مجالي الابتكار وريادة الأعمال بين الإمارات والصين إذ تُعنى «هوريفيستا» بدعم توسّع الشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم الشركات الناشئة التي تسعى لدخول أسواق الإمارات والصين وذلك من خلال تبادل الخبرات وتوفير برامج الدعم المتخصصة وبموجب الاتفاقية سيعمل مركز شراع على دعم الشركات الناشئة الصينية التي ترشحها شركة «هوريفيستا» لتسهيل توسّعها في الإمارات عبر تأسيس أعمالها في الشارقة والمشاركة في مختلف برامج شراع بما في ذلك استوديو الشارقة للشركات الناشئة «S3» وتحدي بوابة الشارقة إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد وتوفير بيئة العمل وتسهيل اندماجها في بيئة الأعمال المحلية.

وستقوم شركة هوريفيستا بتقديم الدعم للشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة شراع والتي تتطلع لدخول السوق الصينية، من خلال تسهيل وصولها إلى شبكات الأعمال المحلية وتقديم التوجيه والإرشاد حول البيئة التنظيمية والقانونية في الصين بما يسهم في تمكينها من التوسع والوصول إلى فرص الأعمال المتاحة في السوق الصينية.

وقالت سارة بالحيف النعيمي إن دعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع إلى أسواق جديدة يُشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصادات أكثر مرونة واستعداداً لمتغيرات المستقبل وتشكل شراكتنا مع هوريفيستا خطوة نوعية في هذا المسار إذ تفتح آفاقاً أوسع لرواد الأعمال من الإمارات والصين لتعزيز التعاون والابتكار واستثمار الفرص في أسواق واعدة ومن خلال تكامل منظومتينا نُسهم في تسريع مسارات النمو وتحقيق أثر مستدام يعزز مكانة رواد الأعمال في مشهد الأعمال العالمي.

وقال سام صن إن الاتفاقية تعد خطوة محورية نحو ربط بيئتين رياديتين ديناميكيتين ومن خلال شراكتنا نتطلع إلى تمكين الشركات الناشئة الصينية من استكشاف الفرص الواعدة في السوق الإماراتية إلى جانب إتاحة المجال لرواد الأعمال المدعومين من شراع للتوسع نحو السوق الصينية ونعمل معاً على تحفيز تدفق الابتكار والمواهب والاستثمارات بين الجانبين بما يفتح مسارات جديدة لنمو مستدام يتجاوز الحدود التقليدية.

واستعرض مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» خلال مشاركته في منتدى «اصنع في الإمارات 2025» مجموعة من برامجه التي تدعم رواد الأعمال في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم الريادية ومن بين البرامج التي تم استعراضها «بلوبرينت للشركات الناشئة» الذي يقدم محاضرات تفاعلية عبر الإنترنت تغطي مراحل تأسيس وتطوير الشركات من الفكرة إلى التمويل وبرنامج «دوجو لريادة الأعمال» الذي يهدف إلى تحويل الأفكار الأولية إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ وتعزيز ديناميكيات العمل الجماعي وبرنامج «دوجو المتقدم لريادة الأعمال» لمساعدة أصحاب المشاريع على اختبار حلولهم وتطوير النموذج الأولي للمنتج استعداداً للدخول إلى السوق.

كما استعرض برنامج «استوديو الشارقة للشركات الناشئة (S3)» والذي يُعد بمثابة حاضنة لمساعدة الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة على النمو وبناء قاعدة عملاء والاستعداد لجذب الاستثمار وتكتمل منظومة الدعم من خلال «تحدي بوابة الشارقة» الذي يتيح للشركات الناشئة من كافة أنحاء العالم الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تطوير مشاريع تجريبية بالتعاون مع شركاء محليين.