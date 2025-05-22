تعاون بين «إيدج» و«سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز» لتصنيع مكونات المركبات البرية بالإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت «تراست»، التابعة لمجموعة «إيدج» المكوّن الرئيس ضمن منظومة الأمن والدفاع الوطني، والتي تقدم معدات متطورة وتقنيات متقدمة وخدمات متميزة، مذكرة تفاهم مع شركة «سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز»، وهي شركة مقرها جنوب أفريقيا، وتقدم حلولاً متكاملة في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والأنظمة الميكانيكية المعقدة.

وتم الإعلان عن الاتفاقية، خلال منتدى «اصنع في الإمارات».

وقّع مذكرة التفاهم كل من الدكتور جاسم الزعابي، نائب رئيس تطوير الأعمال، قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج، وإيوان أجيما، المدير العام لشركة سبيشاليست ميكانيكال إنجنيرز.