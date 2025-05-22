«غذاء القابضة» تستخدم تقنيات SAP بمجال الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي



أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «غذاء القابضة»، والتابعة للشركة العالمية القابضة، شراكة مع SAP لتحقيق التحول الرقمي في أعمالها الرئيسية.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة خلال منتدى «اصنع في الإمارات» الذي عُقد هذا الأسبوع في أبوظبي، مما يؤكد التزام «غذاء» بتعزيز الأمن الغذائي والمرونة الصناعية في دولة الإمارات من خلال التكنولوجيا المتقدمة.

واعتبر فلال أمين، الرئيس التنفيذي في غذاء القابضة، هذه الشراكة خطوة رئيسية نحو مواكبة عمليات المجموعة للمستقبل وتسريع مساهمتها في استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات، حيث تستثمر في بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لجعل أعمالها أكثر مرونة وذكاء واستجابة للاحتياجات المتطورة باستمرار في الدولة والمنطقة.

وقال مروان زين الدين المدير العام لشركة SAP في دولة الإمارات: تقدم غذاء القابضة مثالاً متميزاً على دور الاستثمار الرقمي الهادف في تحقيق قيمة استراتيجية طويلة الأجل، ومن خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتخطيط، تبني «غذاء» الركيزة الرقمية اللازمة لدعم الأولويات الوطنية والاستفادة من فرص النمو الجديدة.

وستتولى NTT DATA، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والاستشارات، تنفيذ هذه المبادرة.

وفي إطار هذا التعاون، ستتعاون غذاء القابضة وNTT DATA أيضاً في تطوير حلّ رقمي رائد لقطاع السلع الاستهلاكية المعبأة، بمنصّة تركّز على منتجات الألبان والدواجن، وبالاعتماد على المعرفة العميقة بالقطاع والابتكار التكنولوجي، من المتوقع أن تشكّل المنصة الجديدة نموذجاً إقليمياً ريادياً، وأن تشجع مزيداً من الرقمنة في القطاع.

وقال الدكتور بحري دانيش، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في شركة NTT DATA، إن هذا المشروع يجسّد قدرة التكنولوجيا عند دمجها مع الرؤية الطموحة، مشيراً إلى أن الشركة تهدف من خلال تضافر الجهود لإنشاء حلول للسلع الاستهلاكية المعبأة، إلى تقديم قيمة مستدامة لـ«غذاء»، وللقطاع ككل، وقال إن مشروع SAP للتحول الرقمي الشامل يستمر لمدة عامين، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى منه في منتصف عام 2026.