5.9 تريليون دولار حجم التمويل الإسلامي في الأسواق الناشئة 2026



دبي(الاتحاد)

تصل قيمة قطاع التمويل الإسلامي إلى 5.9 تريليون دولار بحلول 2026، مدفوعة بتزايد الطلب على الخدمات المالية الخالية من الفوائد في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء، فيما حد نقص الحلول الرقمية القابلة للتوسع من قدرة البنوك والمؤسسات الإسلامية على التحديث والابتكار وتلبية توقعات العملاء المتغيرة.

وكشفت شركة «تُوم»، مزوّد الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، عن مجموعتها الشاملة من الحلول المصرفية الإسلامية في معرض سيملس الشرق الأوسط في دبي 2025، لتمكين المؤسسات المالية من تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وحديثة في آنٍ واحد.

وتم تصميم مجموعة «تُوم» للمصرفية الإسلامية عبر منصة سحابية مرنة للغاية وقابلة للتوسع، تضمن الامتثال الكامل لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتدعم المنصة كلاً من البنوك والنوافذ الإسلامية بالكامل ضمن البنوك التقليدية، مما يتيح إطلاق وتوسيع المنتجات بسرعة وكفاءة.

ودخلت تُوم في شراكة مع مجموعة «دي دي كاب»، المزود الرائد للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمرتكزة على شرط وجود الأصول في المعاملات.

وقال ميلجان ستامنكوفيتش، نائب الرئيس للمبيعات في تُوم: «مع تزايد الطلب على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تحتاج المؤسسات المالية إلى منصة مصرفية أساسية تجمع بين الامتثال والابتكار. وتوفر تكنولوجيا الحديثة والسحابية هذا الأساس، عبر الشراكة مع «دي دي كاب» لأتمتة العمليات الرئيسية في التمويل الإسلامي».