‏سلطة التسجيل بأبوظبي العالمي تنضم إلى «تنفيذية» منظمي التدقيق المستقلين

‏أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين (IFIAR)، لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع العام 2024، لتصبح العضو السادس والخمسين.

وتشكل عضوية سلطة التسجيل في المجموعة، دليلاً على التزامها بتطبيق أعلى معايير جودة التدقيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى إدراك أهمية التعاون التنظيمي وتبادل المعارف والخبرات بين الجهات التنظيمية في ظل عالم اليوم الذي يتّسم بالعولمة المتزايدة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: وجود إطار تنظيمي قوي للتدقيق يُعد ضرورياً لدعم منظومة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان حمايتهم لذلك، تلتزم سلطة التسجيل بتعزيز تبادل المعلومات التنظيمية، وتحسين تدفق المعلومات بين السلطات، وتوطيد علاقتها بالجهات التنظيمية الدولية.

وأضاف: إننا على يقين بأن هذه الخطوة ستسهم في إيجاد منصة لتبادل المعرفة والمعلومات، مما يتيح اتخاذ إجراءات رقابية أكثر سرعة وفاعلية.