«العربية أبوظبي» تُطلق رحلاتها الموسمية إلى مطار سفنكس الدولي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي» إطلاق رحلات موسمية جديدة بين أبوظبي ومحافظة الجيزة في مصر، اعتباراً من 26 يونيو 2025 حتى 11 سبتمبر 2025 .

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «يعكس إطلاق هذه الرحلات الموسمية المباشرة بين الإمارات ومصر التزامنا المتواصل بتوسيع شبكة وجهاتنا وتلبية الطلب المتنامي على السفر خلال موسم الصيف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرصنا على توفير خيارات سفر أكثر مرونة وموثوقية لعملائنا. ونواصل في العربية للطيران سعينا لتقديم فرص سفر جديدة وتعزيز تجربة المسافرين، مع الاستمرار في تقديم رحلات جوية قيمة وبأسعار معقولة».

يقع مطار سفنكس الدولي بالقرب من أهرامات الجيزة ووسط مدينة القاهرة، ما يجعله بوابة استراتيجية للمسافرين.