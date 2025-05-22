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اقتصاد

الاتحاد للطيران تشارك في استضافة ورشة «أياتا» لوقود الطيران المستدام

الاتحاد للطيران تشارك في استضافة ورشة «أياتا» لوقود الطيران المستدام
23 مايو 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الاتحاد للطيران، مشاركتها في استضافة ورشة عمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) الإقليمية لوقود الطيران المستدام 2025، والتي انطلقت أمس في أبوظبي لمناقشة تعزيز اعتماد وقود الطيران المستدام، والسياسات والتحديات التشغيلية والاتجاهات الناشئة في مجال وقود الطيران المستدام.
وقالت كارين كلايتون، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في الاتحاد للطيران: في إطار التزامها بالطيران المستدام وصياغة مستقبل السفر الجوي، تشارك الاتحاد للطيران في استضافة هذه الورشة المهمة بالتعاون مع إياتا والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة ومن خلال تعزيز النقاشات حول سياسات وقود الطائرات المستدام، والامتثال لها، واتجاهات السوق، وجهود القطاع، سيعزز هذا الحدث الوعي والفهم والقبول بتقنيات وقود الطائرات المستدام، ويؤدي في نهاية المطاف إلى اعتمادها على نطاق أوسع في المنطقة.
وأضافت: إن جعل الوقود المستدام قابلاً للتطبيق اقتصادياً هو المفتاح لاعتماده على نطاق واسع، وهذا يتطلب توسيع نطاق الإنتاج، وخفض التكاليف، وضمان القدرة التنافسية للأسعار.

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الاتحاد للطيران
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الاتحاد الدولي للنقل الجوي
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