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«مدن» تطلق مشروع «مهيرة» في جزيرة الريم

«مدن» تطلق مشروع «مهيرة» في جزيرة الريم
23 مايو 2025 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «مدن»، إطلاق مشروع «مهيرة» للتملك الحر في جزيرة الريم، ويضم المشروع 475 وحدة سكنية. وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مدن القابضة»: يمثل إطلاق مشروع مهيرة خطوة جديدة ضمن رؤية المجموعة الطموحة لتطوير مجتمعات سكنية عصرية تتماشى مع أعلى معايير الجودة والابتكار، مؤكداً أهمية دور المجموعة بأهمية بناء وجهات تضيف قيمة مستدامة، وتعزز رفاهية السكان وتجربتهم المعيشية الشاملة.
من جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن العقارية»: «يمثل مشروع مهيرة خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة تعزز من جودة الحياة وتلبي تطلعات جميع الفئات من السكان والمستثمرين»، حيث حرصنا في تصميم هذا المشروع على تقديم تجربة سكنية متكاملة تُجسد مبادئ الابتكار والتميز في كل تفاصيلها.

جزيرة الريم
أبوظبي
الإمارات
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