«تريندز» يختتم مشاركة فاعلة في «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركته الفاعلة في فعاليات المنتدى التي استمرت أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي جاءت بصفته شريكاً معرفياً للحدث.

وتميّز الجناح بتقديم منصة بحثية متكاملة عرضت أحدث إصدارات المركز، وسلطت الضوء على دوره الرائد في تمكين الشباب، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتوظيف البحث العلمي لخدمة السياسات الوطنية.

وشهد الجناح تفاعلاً واسعاً من الزوار والعارضين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمحتوى البحثي المتميز والمبادرات المعرفية المتنوعة، كما حظي الجناح بزيارة العديد من الشخصيات البارزة.

وخلال مشاركته، أعلن «تريندز» عن مواكبة النسخة الثانية من «جائزة تريندز هب»، التي تركز هذا العام على الذكاء الاصطناعي والثقافة، بوصفها منصة مرموقة تحتفي بالأبحاث التي تعكس ريادة الإمارات في الابتكار والتكنولوجيا، وتعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي لإنتاج المعرفة.

كما نظّم المركز جلسة حوارية شبابية متميزة تحت عنوان «شباب الإمارات: صانعو مستقبل الصناعة»، شهدت تفاعلاً كبيراً وطرحت رؤى ملهمة حول تمكين الشباب، والتحولات التكنولوجية، ودور الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والاستدامة والتخطيط الذكي في صياغة مستقبل الصناعة الوطنية.

واختتم المركز مشاركته بتوقيع 3 اتفاقيات بحثية، ضمن سعيه المستمر إلى توسيع آفاق التعاون العلمي، وتعزيز شبكة شراكاته الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يرسّخ مكانته كمركز بحثي فكري فاعل في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، أن مشاركة المركز في المنتدى جسّدت رسالته كمؤسسة بحثية وطنية تسهم في دعم رؤية الدولة نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفاً: «نؤمن بأن تمكين الشباب وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة هو استثمار حقيقي في مستقبل مزدهر ومستدام».