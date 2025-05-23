«راكز» تنظم بعثة إلى ميلانو لتعزيز التعاون الاستثماري بين الإمارات وإيطاليا



رأس الخيمة (الاتحاد)

قامت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بزيارة عمل استراتيجية إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بهدف تعزيز الروابط الاستثمارية بين دولة الإمارات والأسواق الأوروبية. وشملت المهمة تنظيم فعالية إفطار عمل جمعت نخبة من قادة الصناعة الإيطاليين، إلى جانب المشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر «إنفستوبيا أوروبا»، حيث تناولت النقاشات أبرز مستجدات الاستثمار العالمي ومسارات التعاون الاقتصادي بين القارتين.

وتزامنت الزيارة مع النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيطاليا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 14.1 مليار دولار أميركي مسجلاً نمواً بنسبة 21% خلال عام واحد، وأكثر من 50% خلال خمس سنوات، وتُعد إيطاليا اليوم الشريك التجاري الأبرز للإمارات بين دول الاتحاد الأوروبي، مع تعاون متزايد في قطاعات مستقبلية متنوعة.

ونظمت «راكز» فعالية إفطار عمل في قلب مدينة ميلانو جمعت كبار القادة من قطاعات السيارات والهندسة والسلع الفاخرة والأغذية والمشروبات، حيث استعرضوا فرص التعاون وإستراتيجيات التوسع في دولة الإمارات، وتخلّلت الفعالية جلسة قدمها ميشيل أميراتي الشريك الإداري في شركة «ويل تاكس» وشريك «راكز» منذ سنوات، سلّط خلالها الضوء على مزايا النظام الضريبي الإماراتي ومرونته مقارنة بالأنظمة الأوروبية.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الشركات الإيطالية تمتاز بخبرات عالمية وجودة عالية وروح ابتكارية تتماشى مع رؤية «راكز»، موضحاً أن هدف راكز هو تزويد هذه الشركات بمنصة مرنة وفعّالة تدعم نموها على المدى الطويل وسواء كانت تنشط في التصنيع أو الخدمات المتقدمة، توفّر راكز لها البنية التحتية والخدمات الداعمة التي تمكّنها من النجاح محلياً وعالمياً بما يعكس التزامها بتسريع نمو الأعمال المتميزة.

وتضم «راكز» اليوم مجتمع أعمال يزيد على 30 ألف شركة، بينها أكثر من 600 شركة إيطالية مثل إيتالفودز وإيماينوكس ونيوس ميدل إيست وسيتي بي تي وميسانو. وتستفيد هذه الشركات من إجراءات تأسيس ميسّرة ومرافق قابلة للتوسع وخدمات مخصّصة تلبي طموحاتها في التوسع الإقليمي والعالمي.

وشارك جلاد في حوارات «إنفستوبيا أوروبا» النقاشية إلى جانب مستثمرين عالميين وقادة فكر، لبحث تحولات الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل خريطة الفرص الاستثمارية، مما يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه «راكز» وعدم اقتصارها على تمكين الأعمال فحسب، بل تتجاوزه في كونها شريكاً استراتيجياً يسهم في رسم ملامح مستقبل الاستثمار بين أوروبا والشرق الأوسط.

وجاءت هذه الجولة في إطار جهود «راكز» المتواصلة لتوسيع حضورها العالمي، وترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كبوابة مثالية للشركات الدولية الراغبة في التوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.