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اقتصاد

تخريج الدفعة الثانية من برنامج «رواد الأسواق المالية»

خلال تكريم الخريجين (من المصدر)
24 مايو 2025 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي «ADGMA»، بتخريج الدفعة الثانية من برنامج «رواد الأسواق المالية»، إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الإماراتية الشابة لقيادة مستقبل قطاع الأسواق المالية في الدولة. وشهد البرنامج هذا العام مشاركة 27 شاباً وشابة. 
يذكر أن برنامج «رواد الأسواق المالية» قد نجح منذ انطلاقته في تخريج 58 شاباً وشابة من الكفاءات الوطنية المتميزة ضمن الدفعتين الأولى والثانية.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: نحتفي اليوم بتخريج كوكبة جديدة من شباب الوطن الطموح، الذين أثبتوا من خلال التزامهم وتفوقهم أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أهمية البرنامج في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود متميزة في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة.
من جهته، أكد حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي، أن الاستثمار في الكوادر الوطنية هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الأسواق المالية
الإمارات
هيئة الأوراق المالية والسلع
صندوق الوطن
سوق أبوظبي العالمي
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