مدير «ريثيون الإمارات» لـ«الاتحاد»: بدء إنتاج وتصنيع نظام «كايوتي المضاد للدرون» بأبوظبي خلال 3 سنوات

رشا طبيلة (أبوظبي)

توقع فهد محمد المهيري، المدير العام لشركة «ريثيون الإمارات»، التابعة لـ«آر تي أكس»، عن البدء بالعمليات التشغيلية لإنتاج وتصنيع نظام «كايوتي» المضاد للطائرات من دون طيار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في المنشأة الصناعية المتقدمة التي تم الإعلان عن افتتاحها رسمياً مؤخراً في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي.

وقال في حوار مع «الاتحاد» على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات» الذي اختتم أعماله أول أمس، إن المنشأة تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع ويتم العمل على مراحل التصميم واستقطاب الكفاءات وتدريبها حيث سيكون نظام كايوتي المنتج الأميركي الأول من نوعه يتم تصنيعه في الإمارات».

وتُسهم هذه المنشأة عند تشغيلها، في دعم كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد الدفاعية، بما يعكس التقدم المتواصل في مسيرة توطين التقنيات الدفاعية المتقدمة في دولة الإمارات.

وأكد المهيري أن «برنامج تصنيع أول نظام اعتراضي من ريثيون يعد أول برنامج إنتاج محلي لنا مع شركائنا في الدولة»، مؤكداً أهمية المشروع لدعم نمو منظومة الدفاع المحلية والاستفادة منها، ما سيسهم أيضاً في تعزيز سلسلة التوريد العالمية لـ”ريثيون”».

وقال «نتطلع لنرى هذه المنشأة في مجمع توازن الصناعي واقعاً ملموساً بما يرتقي بشراكتنا إلى مرحلة الإنتاج، والمساهمة بذلك في تطوير القدرات المحلية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتقنيات الدفاع المتقدمة».

ويأتي إطلاق المنشأة في إطار مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمها مجلس التوازن مؤخراً مع شركة «ريثيون»، بهدف دعم توطين الصناعات الدفاعية الاستراتيجية في الدولة.

وكجزء من هذه الشراكات، تعاقدت «ريثيون» مع شركات محلية بما في ذلك شركة «إي بي آي» التابعة لمجموعة «ايدج» والتي بدأت فعلياً في تصنيع النماذج الأولية للنظام كمرحلة تمهيدية لإثبات الجاهزية التصنيعية.

وتغطي المنشأة مساحة قدرها 21500 قدم مربع، وتضم بنية تحتية متقدمة ومرافق متكاملة مخصصة لأعمال التكامل النهائي والتجميع والاختبارات الفنية الدقيقة لنظام «كايوتي».



نظام متطور

يعتبر كايوتي نظاماً متطوراً وعالي القدرة أثبت فعاليته في مواجهة مختلف تهديدات الطائرات من دون طيار. ويوفر النظام، الذي تم تصميمه لاعتراض أنظمة الطائرات من دون طيار المعادية، مستويات عالية من الأمان والحماية للأفراد والبنى التحتية الحيوية والمنشآت العسكرية.



اتفاقية تعاون

ذكر محمد المهيري أنه تم مؤخراً اتفاقية بين مجلس التوازن وشركة «آر تي أكس» الأميركية وشركة الإمارات للألمنيوم لإنتاج معدن الغاليوم الذي يستخدم في سلاسل الإمداد عالمياً والذي يستخدم في الصناعات الدفاعية لدوره في صناعة الرادارات العسكرية المتطورة.