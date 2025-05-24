«طاقة أبوظبي» تطلق مبادرات نوعية في المؤتمر العالمي للمرافق 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن مشاركتها داعماً رئيسياً في المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي يُعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025، وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة». ويحمل المؤتمر هذا العام شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، حيث يشكّل منصة دولية رائدة تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء وقادة الابتكار في قطاعي الطاقة والمياه من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة التوجهات المستقبلية واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة والمياه واستدامتها.

وتستعرض الدائرة في جناحها الخاص تحت شعار(طاقة، ازدهار، استدامة) مجموعة من المشاريع الرائدة والسياسات والاستراتيجيات، أهمها طموح قطاع الطاقة في أبوظبي للعام 2050، كما تسلط الضوء على مشروع «مسرعات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي»، المصمّم لتسريع تبنّي حلول وتقنيات توفير الطاقة في القطاع الصناعي، مع التركيز على بناء القدرات المحلية من خلال تقييم أداء هذه المنشآت من حيث كفاءة الطاقة، ومشروع «التبريد كخدمة» (Cooling-as-a-Service)، الذي يعد نموذجاً جديداً لخدمات تبريد المباني، دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات، وهو برنامج طموح سيسهم في تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

وسيتعرف زوار الجناح على برنامج الاستجابة للطلب - المرحلة الثانية (Demand Response)، الذي تنفذه الدائرة بهدف تشجيع المؤسسات الصناعية والتجارية العاملة في الإمارة وتحفيزها على تعديل استهلاكها للطاقة خلال أوقات الذروة، الأمر الذي يعزز موثوقية الشبكة ويقلل التكاليف والانبعاثات.

وانطلقت المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2025، حيث حددت دائرة الطاقة في أبوظبي هدفاً لتقليص الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة بحوالي 300 ميغاواط.

وتكشف الدائرة خلال المؤتمر عن منصة (AD.WE) الذكية، التي طورتها بالتعاون مع شركة AIQ وPresight حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الطاقة والمياه، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في دمج مصادر الطاقة المتعددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والنووية والمواد البترولية ضمن نظام تشغيلي موحد وفعّال.

وتُسهم المنصة في تقليل زمن الاستجابة بنسبة 30%، وتقليص التقارير اليدوية بنسبة 70%، فيما تحافظ على موثوقية إمدادات الطاقة بنسبة 100%. وتحظى مشاركة دائرة الطاقة بإضافة مميزة من شركة WOTA اليابانية، التي تقدم حلولاً مبتكرة لإعادة تدوير المياه في المناطق التي تعاني من شح الموارد أو تفتقر إلى بنية تحتية متكاملة، حيث تعرض الشركة جهازين رائدين هما WOSH وهو جهاز محمول لغسل اليدين يعمل بتقنية إعادة تدوير المياه، وWOTA BOX ويتمثل في وحدة استحمام متنقلة تعمل على إعادة تدوير أكثر من 98% من المياه المستخدمة.

وتتضمن مشاركة الدائرة توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة والمياه لمشاريع تنموية جديدة، بما يعكس التزام أبوظبي وشركائها الدوليين بتقديم حلول عملية ومستدامة لتحديات الطاقة والمياه، وفتح آفاق جديدة أمام التقنيات المتقدمة التي تواكب أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.