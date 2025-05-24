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اقتصاد

تفاهم بين «الصناعة» و«تريندز»  لتعزيز التعاون البحثي والمعرفي

أسامة فضل ومحمد العلي خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
25 مايو 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها في أبوظبي الأسبوع الماضي بهدف دعم جهود البحث والتحليل وتبادل المعرفة، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار.
وقّع المذكرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، فيما وقّعها عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز.
وتشمل المذكرة التعاون في إجراء بحوث مشتركة حول القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتبادل المواد البحثية، ودعم تطوير السياسات، وتنظيم ورش العمل والندوات المتخصصة، بما يعزز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار والمعرفة في قطاع الصناعة المتقدمة. وأكد فضل، أهمية الشراكة، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم منظومة اتخاذ القرار الصناعي ببيانات وتحليلات بحثية موثوقة، معرباً عن اعتزاز الوزارة بتوقيع هذه الاتفاقية مع «تريندز» الذي بات منصة معرفية ومن أبرز مراكز استشراف المستقبل بالمنطقة.
ومن جهته قال العلي: إن المذكرة تمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية ومراكز البحث والدراسات، وقال: «إننا نعتز بهذه الخطوة النوعية التي تعزز من جهود مركز تريندز في دعم متخذي القرار بمخرجات علمية دقيقة. وسنعمل مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير مبادرات معرفية تسهم في استشراف مستقبل الصناعة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

اصنع في الإمارات
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وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
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