30 مليون مسافر عبر «زايد الدولي» خلال 12 شهراً

رشا طبيلة (أبوظبي)

تجاوز عدد المسافرين عبر مطار زايد الدولي، خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حاجز الـ 30 مليوناً، بحسب بيانات صادرة عن المطار، الذي احتفى بهذا الإنجاز الاستثنائي الجديد، بالشراكة مع «طيران الاتحاد»، بمفاجأة اثنين من المسافرين بتجربة شكر مميزة على متن رحلتهم.

ويجسد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لأبوظبي، باعتبارها أحد أبرز مراكز الربط الجوي، ومحوراً عالمياً متصلاً يعكس ثقة المسافرين بالمطار، ورؤية الإمارة الطموحة للمستقبل.

ويستمر المطار في تحقيق إنجازات منذ افتتاحه، سواء بعدد المسافرين أو شركات الطيران، والخدمات والسعة المقعدية وتجارب المسافرين.

وواصل مطار «زايد الدولي» بأبوظبي خلال الأشهر الماضية في تصدر مطارات المنطقة بنمو السعة المقعدية، حيث ارتفعت السعة المقعدية لمطار زايد الدولي في مايو الجاري إلى 1.57 مليون مقعد، مقارنة مع 1.39 مليون مقعد، بنمو 13.1%، وجاء مطار زايد الدولي ضمن أفضل 4 مطارات في العالم في تجربة السفر للقادمين، وذلك ضمن جوائز «جودة خدمة المطارات» لعام 2024، التي تصنف أفضل المطارات بناء على استبيانات لتجارب المسافرين عبر المطارات حول العالم، بحسب تقرير للمجلس العالمي للمطارات.

ويحرص مطار زايد الدولي على أولوية تميُّز الخدمة، بدءاً من تجربة المسافرين، وصولاً إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية والبنية التحتية القوية.

وبحسب بيانات مطارات أبوظبي للعام 2024، تم تسجيل مرور 29.4 مليون مسافر عبر مطاراتها بنسبة زيادة كبيرة بلغت 28.1%، مقارنةً بـ 22.9 مليون مسافر في عام 2023، نتيجة لتوسيع شبكتها وشراكاتها الاستراتيجية، والتزامها بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للطيران.

ويُعَدُّ مطار زايد الدولي المحفِّز الأساسي لهذا النمو، حيث أتاح للمسافرين السفر عبر شبكة واسعة تضمُّ أكثر من 125 وجهة عالمية، مع إطلاق 29 وجهة سفر جديدة خلال عام 2024. وانضمت إلى شبكة مطار زايد الدولي ثماني شركات طيران جديدة، وانعكس هذا التوسُّع على نمو حركة الطائرات بنسبة 10%، من 226.362 رحلة في عام 2023 إلى 249.747 رحلة في عام 2024 عبر المطارات الخمسة، ويسلِّط ذلك الضوء على الطلب الكبير من الأسواق الرئيسية مثل المملكة المتحدة والهند وقطر ومصر، ما يعزِّز الربط العالمي للإمارة واستقطابها للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وواصلت مطارات أبوظبي استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الرئيسية والمبادرات الداعمة لتجارب المسافرين خلال عام 2024، ما عزَّز الكفاءة التشغيلية وتجربة السفر عبر مطار زايد الدولي. وتضمَّنت هذه الاستثمارات استكمال مشروع إعادة تأهيل المدرج الشمالي للمحافظة على استمرار مرونته التشغيلية. وأسهم افتتاح مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركية الجديد، الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، في تعزيز راحة المسافرين إلى الولايات المتحدة. وأدّى إدخال نقاط الاتصال البيومترية، التي تشمل مكاتب تسجيل الوصول، والخدمة الذاتية لتسليم الأمتعة، والبوابات الإلكترونية، إلى تيسير رحلة المسافرين، وزيادة السرعة والكفاءة.