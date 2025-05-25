محمد كركوتي يكتب: اصنع هنا

الدورة الرابعة من الحدث الاقتصادي التنموي البارز «اصنع في الإمارات»، الذي اختتم الأسبوع الماضي، حققت مجموعة من الأهداف، ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي وضعتها البلاد لكل القطاعات التقليدية، وتلك المتجددة.

القطاع الصناعي بات يتصدر المشهد العام، ويلقى الرعاية التي تدخله مرحلة التمكين، ولاسيما في نطاق الصناعات المتقدمة، الخاضعة إلى عملية تسريع، تأخذ في الاعتبار كل شيء، من الابتكار إلى المرونة والتسهيلات، والشراكات المحورية، والصفقات الضرورية، إلى جانب طبعاً الحرص على تحقيق الإنتاجية التي تحاكي في النهاية ما يجري على الأرض. كل هذا يساهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً دولياً يستقطب الصناعات والاستثمارات بشكل عام. الهدف الرئيسي يبقى دائماً التنمية الاقتصادية الشاملة، ضمن نطاق مستهدفات الاستراتيجية المحلية العامة.

الحدث الصناعي البارز، ضم عدداً كبيراً من المستثمرين والمبتكرين وصناع السياسات الخاصة بالصناعة، فضلاً عن عرض أكثر من 720 شركة منتجاتها المختلفة، أسفر ذلك في النهاية عن تعزيز التعاون من خلال 12 قطاعاً رئيسياً، في ظل التواجد العالمي الكبير.

وتبقى المبادرات والمشاريع التي طرحت، محوراً أساسياً لدعم القطاع الصناعي الوطني، فالإمارات صارت وجهة للمؤسسات التي ترغب في أن تحقق قفزات نوعية على صعيد حراكها الصناعي، ليس فقط من جانب التسهيلات والتشريعات المرنة المساندة، بل أيضاً من جهة البيئة الاقتصادية الصحية التي تتمتع بها البلاد، مع حضور قوي لمؤسسات التمويل. فما يجري حالياً، هو تعاون متصاعد لا حدود له بين القطاعين العام والخاص، ما يعطي مزيداً من الدعم لهذا الحراك.

ولأن الأمر كذلك، تعد الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، الأبرز والأشمل والأرضية الصلبة للدورات المقبلة، فالصناعات المتقدمة المستهدفة، دخلت في دائرة التقنيات التي تتطور بصورة مستمرة، ولاسيما الذكاء الاصطناعي، الذي سجلت فيه الإمارات مراتب متقدمة جداً على مستوى العالم. وهذا يعني، أننا في عصر صناعي جديد، لا يشبه ما كان سائداً في الماضي، كما أن الأفكار والابتكارات هي على رأس محركاته الإنتاجية المرحلة الراهنة، تستند إلى أسس عديدة، بما فيها دعم المنتج الوطني، بما يرفع من مساهمة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ضمان سلاسل التوريد، والوصول في النهاية إلى قلب ما أصبح يعرف بـ «الثورة الصناعية الرابعة».