مواهب إماراتية في قلب مشهد التوظيف بقطاع الصناعة

رشا طبيلة (أبوظبي)

مواهب وكفاءات إماراتية طموحة، تنقلت بين أروقة «معرض مصنِّعين للتوظيف» الذي انعقد ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، متطلعة لفرص وظيفية ذهبية لها في واحدة من أبرز الفعاليات الوطنية الداعمة للتوطين، بتنظيم مشترك بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس»، حيث تحول المعرض إلى مساحة حيوية تفتح أبواب الحوار بين الباحثين عن عمل وممثلي شركات القطاع الخاص.

وخلال هذا المعرض، تقاطعت السير الذاتية مع فرص فعلية، والمقابلات السريعة التي قد تقود إلى توقيع عقود وظيفية في لحظتها، عشرات الشباب والشابات حضروا من مختلف إمارات الدولة، يحملون أحلامهم وتخصصاتهم، راغبين في اقتناص فرص تنسجم مع طموحاتهم.

أصحاب الهمم

في أحد أروقة المعرض، جلس الشاب عبد الله عبيد من أصحاب الهمم متأملاً الجهات المشاركة، راسماً بمخيلته حلم الحصول على وظيفة ويقول: زرت معارض توظيف عدة وآمل أن يكون لهذا المعرض نصيب مختلف، وأن أجد من خلاله فرصة لوظيفة مكتبية تناسب قدراتي، أو في مجال خدمة المتعاملين.

ويضيف أنه تقدم لعدة جهات حكومية وبنوك محلية مشاركة مشيراً إلى أن تنوع الشركات المشاركة وحضور مؤسسات كبرى يشكل دافعاً قوياً ومحفزاً لكل باحث عن عمل.

القوة الناعمة

وفي ركنٍ آخر، جلست مجموعة من الفتيات يتحدثن مع بعضهن البعض حول الوظائف التي يسعين للتقدم إليها، ومن بينهن سارة الخاطري، المتخصصة في الأمن والأنظمة الجنائية، والتي تقول: تخصصي في الأمن المعلوماتي يمنحني ميزة تنافسية، كونه من أكثر التخصصات طلبًا في مختلف المؤسسات.

وتضيف عن مشاركتها في المعرض: أحرص على حضور مثل هذه الفعاليات، لأنها تتيح لي فرصة اللقاء المباشر مع مسؤولي التوظيف، والتعرف على متطلبات الشركات على وجه أوضح، كما أن بعض الجهات أجرت مقابلات فورية، وهو أمر مشجع ويعزز الأمل بالحصول على فرصة قريبة.

وتؤكد: لا يُمثل المعرض مجرد حدث وظيفي، بل مساحة عملية لترجمة طموحي إلى فرصة واقعية.

وأما عايشة السعدي التي تعمل حالياً في إحدى الجهات الخاصة في مجال خدمة المتعاملين، لكنها تطمح للمزيد، وشاركت السعدي في «المصنِّعين» بحثاً عن فرص جديدة تعكس خبرتها وتفتح لها آفاقاً أوسع في القطاعين الحكومي والخاص.

وتقول عايشة: المعرض يمنحنا نحن المواطنين فرصة حقيقية للتعرف على جهات جديدة في سوق العمل، ويفتح لنا المجال للتقديم المباشر والتواصل مع مسؤولي التوظيف.

وتشير إلى أن الدعم المقدم من برنامج (نافس) ووزارة الموارد البشرية والتوطين يشكل حافزاً إضافياً، يعزز من فرص المواطنين في الوصول إلى وظائف مناسبة تحقق طموحاتهم المهنية.

وما بين الطموح الشخصي والدعم المؤسسي، تتقاطع تجربة عايشة مع العديد من الشباب المشاركين، الذين وجدوا في المعرض مساحة واقعية لتسريع خطواتهم نحو التوظيف، بعيدًا عن انتظار الردود الإلكترونية أو فرص التقديم التقليدية.

وعلى غرار العديد من الخريجات الساعيات للانطلاق في مسارات مهنية مستقرة، تبرز تجربة وضحة العلي، خريجة تخصص الاتصال الاستراتيجي المتكامل من جامعة زايد، التي اختارت دخول سوق العمل مبكراً خلال دراستها الجامعية لاكتساب خبرة عملية تُمهد لها طريقاً أكثر إبهاراً بعد التخرج.

تقول وضحة: أفضِّل العمل في القطاع الحكومي، لكني لا أستبعد التقديم لشركات خاصة إذا كانت الفرصة مناسبة وتدعم تطوري المهني.

مرحلة جديدة

ويقف عبد الرحمن الزعابي، خريج هندسة صناعية من جامعة خليفة، اليوم على أعتاب مرحلة جديدة بعد إنهائه للخدمة الوطنية يحمل بين يديه شهادة، وخبرة وانضباط، وطموح يتَّجه نحو مؤسسات وطنية رائدة مثل أدنوك، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، وغيرها.

ويرى عبد الرحمن في «معرض مصنعين للتوظيف» فرصة عملية تسهِّل عليه طريق البحث عن عمل، خصوصاً من خلال التفاعل المباشر مع ممثلي الشركات ويقول، «الاحتكاك مع أصحاب العمل هنا يختصر الكثير من الوقت، بعكس التقديم الإلكتروني الذي قد يستغرق شهوراً للرد.

ويؤكد الزعابي «مثل هذه المعارض تُعيد الأمل وتمنح الباحثين عن عمل شعوراً حقيقياً باقتراب الفرصة».

ومن بين الزوار الذين جذبهم المعرض بطابعه الوطني وتنوُّع فرصه، كان سالم الجابري، مهندس كهرباء والذي قرر أن يخوض هذه التجربة للمرة الأولى ويقول: أطمح لتطوير مساري المهني، وهذه مشاركتي الأولى في المعرض، وأرغب في التقدم لفرص جديدة.

وحضور سالم يعكس رأي شريحة من الموظفين المواطنين الذين لا يكتفون بما حققوه، بل يسعون إلى آفاق أوسع ومجالات تفتح أمامهم مسارات مهنية جديدة في قطاعي الصناعة والطاقة.