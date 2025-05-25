الإمارات تشارك في القمة العالمية للهيدروجين 2025

أبوظبي (وام)

أكدت دولة الإمارات حضورها الفاعل على الساحة العالمية للطاقة النظيفة، من خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في القمة العالمية للهيدروجين 2025، التي استضافتها مدينة روتردام في مملكة هولندا، أمس الأول، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في تقنيات الهيدروجين.

وشاركت الوزارة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان: «تعزيز إنتاج الهيدروجين المتجدد وخفض التكاليف»، حيث استعرضت تجربة الإمارات في تطوير «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني منخفض الانبعاثات، وتحقيق الحياد المناخي، وفق جدول زمني واضح وطموح.

كما شاركت الدولة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التجارة الدولية للهيدروجين (IHTF)، الذي يجمع كبار المسؤولين وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين لتنسيق السياسات العالمية، وتطوير سلاسل التوريد، وإنشاء ممرات تجارية عابرة للحدود للهيدروجين النظيف.

وضمن الجناح الألماني المشارك في القمة، شاركت الوزارة في جلسة حوارية بعنوان «التعاون في مجال الطاقة مع دول الخليج»، حيث تم تسليط الضوء على فرص التكامل الخليجي الأوروبي في مشاريع الهيدروجين، وربط الأسواق عبر ممرات الطاقة النظيفة.