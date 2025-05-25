أبوظبي مركز الجذب الجديد للبنوك والصناديق المالية العالمية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تتسابق شركات عالمية على التوسع في أبوظبي، التي تصنف في الوقت الحالي، بأنها «مستقبل الاستثمار في العالم» ومركز الجذب الجديد للثروات والبنوك والصناديق المالية العالمية، من خلال اقتصاد متنوع يُعد من بين الأسرع نمواً عالمياً، حيث تساهم القطاعات غير النفطية اليوم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وبفضل بيئتها التنظيمية المصممة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، يتشجّع المستثمرون الدوليون على الدخول إلى سوق أبوظبي بثقة، خاصة بعد أن أثبتت أنها «وجهة مثالية لتحقيق التقدم والنمو».

مقومات الاستقرار

وتوفر أبوظبي للمستثمرين اقتصاداً منظماً وصديقاً للأعمال، مدعوماً بإحدى أكبر محافظ الثروة السيادية في العالم، ويستند إلى مقومات الاستقرار، والقدرة على التنبؤ، والالتزام الجاد ببناء شراكات طويلة الأمد.

وخلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، تعددت إعلانات الشركات العالمية عن افتتاح مكاتب إقليمية لها في أبوظبي العالمي «بعد أن عزز خلال عام 2024 مكانته بوصفه المركز المالي العالمي الأسرع نمواً في المنطقة، حيث بلغ إجمالي الشركات العاملة فيه بنهاية العام الماضي 2381 شركة، بنسبة نمو بلغت 32% على أساس سنوي. كما سجّل «أبوظبي العالمي» زيادة استثنائية بنسبة 245% في إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة في عام 2024، مقارنةً بزيادة قدرها 35% في عام 2023، ويبلغ عدد مدراء الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي حالياً 134 مديراً، يديرون أكثر من 166 صندوقاً ويحتضن أبوظبي العالمي 275 مؤسسة مالية، حصلت 79 منها على التراخيص خلال العام نفسه.

وقبل أيام افتتح «دويتشه بنك» فرعاً جديداً في أبوظبي العالمي، بعد حصوله على ترخيص لمزاولة الخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ADGM.

كما أكدت شركة «بيتكوين سويس» حصول شركتها التابعة «بي تي سي إس» (الشرق الأوسط) المحدودة، على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في خطوة تمثل إنجازاً استراتيجياً في مسار التوسع العالمي لشركة بيتكوين سويس، التي تستعد للتوسع في الشرق الأوسط، مقدمةً نهجاً متطوراً يركز على العملاء في تمويل العملات الرقمية. كما تضع الأساس للحصول على الترخيص الكامل لتقديم خدمات مالية رقمية منظمة تشمل تداول الأصول الافتراضية، والأوراق المالية المشفّرة، والمشتقات.

أصول بديلة

وخلال الشهر الحالي، أعلنت شركة «كيمريدج»، وهي شركة إدارة أصول بديلة تركز على قطاع الطاقة، ومقرها الرئيسي في نيويورك، ولها مكاتب في دنفر ولندن، عن توسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب لها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وافتتحت مجموعة فورتريس للاستثمار («فورتريس»)، خلال مايو الجاري، مكتبها الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM) بعد حصولها على إذن لممارسة الأنشطة المنظّمة وترخيص الخدمات المالية من «سلطة تنظيم الخدمات المالية»، ما يمثل خطوة مهمة بالنسبة للتوسع العالمي للشركة. ويعكس تأسيس الشركة مكتبها الدائم في أبوظبي التي تعد أحد أكثر المراكز المالية تقدماً على مستوى العالم، رؤية «فورتريس» بعيدة المدى لمنطقة الخليج باعتبارها ركيزة أساسية في رأس المال العالمي. وسيُمكّن المكتب الجديد شركة «فورتريس» من توسيع حضورها المحلي والإقليمي، وتوطيد علاقاتها مع المستثمرين في المنطقة وتسريع الاستثمار المشترك في مجال استراتيجيات الائتمان الخاص والعقارات والأصول.

وتخطط الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، لإطلاق منصة جديدة لإعادة التأمين قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً رئيسياً لها وبحيث تغطي مناطق جغرافية رئيسية حيث ستوفر منصة محلية شاملة قادرة على تلبية مختلف احتياجات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على التركيز الاستراتيجي على منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وستوفر المنصة الجديدة، التي لم يتم تسميتها بعد، قدرات اكتتاب تأمينية حيوية مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع وتيرة النمو في منطقة الخليج، ودعم تطور أسواق رأس المال الإقليمية. كما ستعتمد المنصة استراتيجية «الاستحواذ والتطوير» حيث تستهدف الشركة في مراحلها الأولى تقديم التزامات تأمينية تفوق 10 مليارات دولار.

إطار تنظيمي

وأعلنت «ترادیشن» العالمية للوساطة المالية، حصولها على تصريح لافتتاح مكتب في المركز المالي العالمي لإمارة أبوظبي. ويعمل هذا التوسع على تقوية وجودها العالمي، حيث تأسست في مدينة لوزان السويسرية وتعمل في 30 دولة، ويعزز قدرتها على تقديم الدعم للعملاء في جميع الأسواق الكلية الرئيسية. وأكدت الشركة أنها وبفضل الموقع المتميز لأبوظبي العالمي، ستستفيد من الإطار التنظيمي العالمي الطراز الذي يجمع بين قوة الحوكمة والواقعية التجارية، والمزايا التي يوفرها وجود الشركة في منطقة حرة مالية عالمية.

وخلال شهر مايو الحالي أيضاً حصلت منصة برج إكس، شركة الوساطة في الأصول الرقمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) التابعة لسوق أبوظبي العالمي. وباعتبار سوق أبوظبي العالمي أول جهة تنظيمية في العالم تطلق إطاراً شاملاً لتنظيم الأصول الافتراضية، فإن هذه الموافقة تعزز التزام «برج إكس» ببناء منصة من الجيل الجديد ترتكز على الثقة والشفافية وتستهدف التبني المؤسسي على مستوى المنطقة.

إقبال واسع

أعلنت شركة «سيركل إنترنت جروب» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وأسواق العملات المستقرة، حصولها على الموافقة المبدئية (IPA) من سلطة تنظيم الخدمات المالية في (ADGM)، لمزاولة أنشطتها كمزود للخدمات المالية.

وتتوسع مجموعة «أكويلا كابيتال»، وهي مؤسسة خاصة يقع مقرها في هامبورغ بألمانيا، استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط من خلال افتتاح مكتب جديد في أبوظبي حيث تقود الشركة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة كمستثمر ومطور.

وأفادت مجموعة «سيفيورا» وهي مجموعة الاستثمار الآسيوية المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تدير أصولاً بقيمة 54 مليار دولار، من مقرها في سنغافورة، تأسيس مكتب إقليمي لها في أبوظبي العالمي.

وكشفت «أزورا بارتنرز» (Azura)، شركة إدارة الثروات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات للأفراد أصحاب الثروات العالية، بالإضافة إلى المكاتب العائلية ورواد الأعمال، والتي تتخذ من موناكو مقراً لها، عن نقل مقرها الرئيسي إلى أبوظبي.