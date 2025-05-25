تجربة الملابس بالـ AI.. التسوق الإلكتروني «غير» بتقنيات جوجل المذهلة

أعلنت شركة جوجل، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين I/O الذي عُقد الأسبوع الماضي، عن إطلاق أدوات تسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام صورهم الشخصية، في خطوة تُعيد تعريف تجربة التسوق الإلكتروني.

وتتجاوز هذه التقنيات الجديدة مجرد اقتراح المنتجات، إذ تتيح للمستهلكين تصور الملابس عليهم قبل الشراء، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية. وتشمل الميزات الجديدة ما يعرف باسم «وضع التسوق بالذكاء الاصطناعي»، وأداة «جرّبها» التي تتيح تجربة الملابس افتراضيًا، إلى جانب إمكانيات شراء مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويمثل «وضع الذكاء الاصطناعي»، تجربة بحث تفاعلية تشبه الدردشة، تعتمد على مساعد جيميني الذكي و«Shopping Graph»، وهي قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 50 مليار قائمة منتجات من متاجر عالمية ومحلية. وتُحدث هذه القاعدة أكثر من ملياري قائمة منتج كل ساعة، مما يضمن معلومات دقيقة عن الأسعار، الألوان، التقييمات، ومدى التوفر. وأكدت ليليان رينكون، نائب رئيس منتجات التسوق الاستهلاكية في جوجل، أن المستخدمين يتسوقون عبر منصات جوجل أكثر من مليار مرة يوميًا.

ومنذ إطلاق أداة التجربة الافتراضية الأولى في 2022، طورت جوجل تقنيتها لتتيح للمستخدمين رفع صورة شخصية كاملة الطول لرؤية الملابس عليهم بدقة. وقالت فيدهيا سرينيفاسان، نائب رئيس جوجل للإعلانات والتجارة، خلال عرض حي: «هذه التجربة تعتمد على صورتك الشخصية، وليست نموذجًا عامًا لا يعكس مظهرك».