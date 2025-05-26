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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب

الذهب
26 مايو 2025 08:17

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين بعد أن حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التاسع من يوليو موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملغياً تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة اعتباراً من أول يونيو.

وبحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3339.13 دولار للأوقية.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3337.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1095.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1000.83 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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