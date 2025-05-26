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انطلاق معارض «إندكس» و«الفنادق» و«وورك سبيس» غداً بدبي

انطلاق معارض «إندكس» و«الفنادق» و«وورك سبيس» غداً بدبي
26 مايو 2025 15:37


دبي (الاتحاد)
تنطلق، غداً (الثلاثاء) بمركز دبي التجاري العالمي، معارض إندكس والفنادق وورك سبيس على مساحة مشتركة قدرها 53 ألف متر مربع، وتستمر حتى 29 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 900 جهة عارضة من 90 دولة، مع توقعات باستقطاب نحو 30 ألف متخصص لاستعراض أبرز توجهات التصميم والضيافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتستعرض المعارض منتجات من علامات عالمية، كالأثاث الفرنسي والديكورات الإيطالية والمنسوجات البلجيكية، إلى جانب مشاركات من دول مثل اليابان وأرمينيا والبرازيل وتركيا.
وتواكب الفعاليات مجموعة مؤتمرات مجانية معتمدة ضمن برنامج التطوير المهني، وجلسات يقدمها مصممون حائزون على جوائز عالمية. 
ويضم معرض إندكس أكثر من 500 جهة عارضة، ويستضيف جلسات «محادثات التصميم»، بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين مثل تريستان دو بليسيس، وبول بولدي، وأمير الشرفاء، إضافة إلى نقاشات حول الذكاء الاصطناعي والتصميم المستدام. 
ويستقطب معرض الفنادق بدورته الجديدة مجموعة مطاعم الإمارات كشريك مساعد، وتبرز ضمنه «طاولة الشيف» التي يتنافس فيها 9 فرق طهو على لقب أفضل فريق فندقي، بإشراف آندي كاثبرت، رئيس الاتحاد العالمي لجمعيات الطهاة، الذي أكد أن الفعالية تجمع بين الابتكار وروح الفريق وترتقي بمستوى الطهو الفندقي في المنطقة. 
وتقام بالتوازي فعاليات «هايتك»، أكبر مؤتمر لتقنيات الضيافة في المنطقة، والذي يستعرض حلول الذكاء الاصطناعي، السحابة، وتجارب الضيوف الرقمية، بمشاركة خبراء من جميرا، جنة، وشركات عالمية، مع جلسات تناقش تحويل رؤى الضيوف إلى فرص نمو فعلية.
ويُعد «معرض وورك سبيس» بدورته الـ 22، منصة رائدة لتصميم بيئات العمل، ويركّز على دمج الذكاء الاصطناعي والرفاه المؤسسي، ويستضيف جلسات تعليمية بمشاركة الجيل زد، إلى جانب تقديم جوائز الابتكار في التصميم التجاري والرفاهية في 8 فئات مختلفة.

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