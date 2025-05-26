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بعثة «غرفة تجارة دبي» إلى الفلبين تبحث فرص الشراكة

بعثة «غرفة تجارة دبي» إلى الفلبين تبحث فرص الشراكة
26 مايو 2025 15:38

 
مانيلا (الاتحاد)
انطلقت اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا فعاليات اليوم الأول للبعثة التجارية، التي تنظمها غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلّة غرف دبي، وذلك بلقاءات عمل بين مجموعة من شركات الجانبين لبحث فرص الشراكات والتوسع.
وتأتي فعالية اليوم في إطار البعثة التجارية التي تشمل كلاً من الفلبين وتايلاند وتستمر حتى 30 مايو الجاري، وضمن جهود غرفة تجارة دبي في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، وتعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية.
وتضم البعثة التجارية إلى الفلبين 17 شركة إماراتية تمثل 10 قطاعات اقتصادية حيوية، من أبرزها الزراعة، والصناعات الغذائية، والضيافة، والتكنولوجيا. وأكدت شركات مشاركة في البعثة، أهمية السوق الفلبيني بالنسبة لها باعتباره من الأسواق عالية الكثافة السكانية والمتنامية الأعمال في مختلف القطاعات.
وستشهد الجولة في مانيلا، والتي تمتد حتى 27 مايو الجاري، سلسلة من اللقاءات الثنائية المنظمة، وجلسات تبادل المعرفة، وفعاليات أعمال تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية بين الجانبين، بالإضافة إلى منتدى ولقاءات ثنائية بين الشركات.وتسعى الشركات المشاركة، من خلال هذه الجولة، إلى فتح قنوات جديدة للتصدير والاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات مع نظرائها في الفلبين.

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