تعاون بين «دائرة المالية» و«مصرف عجمان» لتعزيز التكامل الرقمي



عجمان (الاتحاد)

وقّعت دائرة المالية في عجمان، اتفاقية شراكة استراتيجية، مع مصرف عجمان، بهدف تعزيز التكامل المالي الرقمي، والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي، من خلال تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتحقيق التحول الرقمي في منظومة العمليات المالية الحكومية.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الجهات الحكومية من الاعتماد الكامل على المعاملات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الأمان والموثوقية، فضلاً عن تسهيل عمليات الرقابة المالية عبر التكامل بين الأنظمة المالية الحكومية والمصرفية.

وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي الحكومي، وتعكس التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع الإجراءات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في توسيع نطاق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية، وترسّخ استدامة الموارد المالية، كما تتيح منصة رقمية متكاملة لتنفيذ التحويلات والتسويات البنكية بدقة وموثوقية.

من جانبه، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن الاتفاق على أتمتة إجراءات التحويل المصرفي والتسويات المالية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة التشغيلية والدقة والشفافية، ويتماشى مع رؤية عجمان 2030، مؤكداً مواصلة المصرف جهوده لدعم المبادرات التي تعزّز البنية التحتية المالية وتسهم في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

