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«مطارات أبوظبي» تُعلن إطلاق رحلات جديدة لطيران سيشل

«مطارات أبوظبي» تُعلن إطلاق رحلات جديدة لطيران سيشل
26 مايو 2025 15:44


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق خدمة سفر جديدة تقدمها شركة طيران سيشل، والتي تربط بين مطار سيشل الدولي ومطار زايد الدولي.
وسيتم تسيير هذه الخدمة بمعدل ست رحلات أسبوعياً، ما يُسهم في تعزيز الربط الجوي بين عاصمة الإمارات أبوظبي وجزر سيشل، كما تمنح المسافرين المزيد من الخيارات وراحة أفضل لاستكشاف هذا الأرخبيل الساحر.
وتأتي هذه الخدمة ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع الاتحاد للطيران، ما يُتيح لمسافري طيران سيشل الوصول بسلاسة إلى شبكة وجهات الاتحاد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للسفر إلى مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وغيرها من الوجهات.
وسيتمكن المسافرون أيضاً من مواصلة رحلاتهم إلى جزيرة موريشيوس بواقع ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى إمكانية السفر المحلي إلى جزيرة براسلين، ثاني أكبر جزر سيشل، ما سيؤدي إلى ترسيخ مكانة سيشل كمركز سياحي استراتيجي في المحيط الهندي.
وقالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: من شأن هذه الخدمة الجوية الجديدة أن تُعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران، كما ترتقي بروابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل، وستُسهم هذه الخطوة في زيادة فرص الوصول إلى طيف واسع من الوجهات أمام المقيمين في الدولة والزوار الدوليين، لتمكينهم من الاستمتاع بجمال سيشل الخلّاب وثقافتها الغنية وضيافتها الأصيلة.
من جانبه، قال ساندي بينويتون، الرئيس التنفيذي لطيران سيشل: يُسعدنا كثيراً الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى أبوظبي التي تُعتبر بحقّ بوابة أساسية لمسافرينا، ومن خلال شراكتنا مع الاتحاد للطيران، أصبح بإمكاننا توفير المزيد من الخيارات والوجهات، وبالتالي فتح المجال أمام فرص جديدة للسفر والسياحة بين سيشل والإمارات.

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