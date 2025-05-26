«المالية» تفوز بجائزة الشارقة في المالية العامة



أبوظبي (الاتحاد)

توجّت وزارة المالية بجائزة الشارقة في المالية العامة عن فئة «الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية، وذلك ضمن الدورة الثالثة للجائزة 2024–2025، في إنجاز يعكس التزام الوزارة المستمر بالتميّز المؤسسي والابتكار في تطوير منظومتها المالية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المال العام، كما فازت آمنة حسن الشامسي، مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في الوزارة، بالمركز الثاني عن فئة «المدير المالي العربي المتميز»، تقديراً لإسهاماتها في تطوير السياسات المالية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ويأتي هذا الفوز تكريماً لكفاءة الوزارة في تقديم الخدمات المالية، وتقديراً لجهودها المتواصلة في تبنّي أفضل الممارسات الدولية لتعزيز فعالية السياسات المالية الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وتسلمت الجائزة من جانب وزارة المالية، مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية.

وقال يونس حاجي الخوري: «يعكس هذا التكريم من جائزة الشارقة في المالية العامة تقديراً مستحقاً لجهود وزارة المالية في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتأكيداً على فاعلية السياسات والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز الكفاءة والشفافية والاستدامة في إدارة المال العام».

وأضاف: «نثمّن هذا التقدير الذي يُجسّد روح العمل المؤسسي والتعاون بين فرق الوزارة، ونعتبره حافزاً على مواصلة تطوير أدواتنا وتعزيز جاهزيتنا لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الإدارة المالية الحكومية إقليمياً وعالمياً».