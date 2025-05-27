لا تفوّتوا التخفيضات السنوية المستمرّة لدى «مفروشات الحذيفة»: عروضٌ وتخفيضات مذهلة تسبق عيد الأضحى المبارك

«مفروشات الحذيفة»، العلامة التجارية الرائدة في عالم قطع الأثاث والمفروشات المنزلية الفاخرة في المنطقة، تواصل حملتها السنوية التي يترقّبها الجميع «تسوّقوا التخفيضات». تأتي هذه الحملة في التوقيت المناسب تماماً لتمنح عملاء «الحذيفة» الفرصة المثالية لتجديد المساحات الداخلية في بيوتهم، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره الجميع للاستمتاع باللقاءات التي تجمع أفراد العائلة والأصدقاء. تستمرّ هذه التخفيضات المذهلة حتى نهاية الشهر الجاري، وتشمل عروضاً حصريةً على أحدث المجموعات التي تشتهر بها هذه العلامة التجارية المعروفة بتقديمها قطع أثاثٍ تنفرد بأناقتها الخالدة وتصاميمها الرائعة وجودتها العالية والحِرفية الاستثنائية في تنفيذها.

في سياق احتفالها الدائم بروعة التصاميم، تستضيف «مفروشات الحذيفة» عطلة نهاية أسبوعٍ رائعة حافلة بالتخفيضات الكبرى، من 30 مايو حتى 1 يونيو، حيث يمكن للعملاء على مدار هذه الأيام الحصول على القطع المفضّلة لديهم ضمن تشكيلةٍ مختارة من المفروشات العصريّة وقطع الديكور المبتكرة والأكسسوارات المنزلية المميزة، مع خصوماتٍ مذهلة تصل حتى 80 %.

يسري هذا العرض المبهر عبر الموقع الإلكتروني وفي متاجر «مفروشات الحذيفة». إذا كنتم ترغبون بتجديد غرفةٍ واحدة في منزلكم، أو تخططون لتجديد المنزل بالكامل، لا تتردّدوا في الاستفادة من أحدث عروض «الحذيفة»، والتي تجمع بين التصاميم العصرية والفنون الحِرفية التقليدية والأسعار التي لا تُضاهى. من غرف المعيشة الأنيقة، إلى غرف الطعام الفاخرة، يمنحكم هذا العرض السنويّ الفرصة المثالية للحصول على قطع أثاثٍ فاخرة، بأسعارٍ استثنائية.

في تعليقه على هذا العرض السنويّ الذي يترقّبه الجميع، قال وليد سعد، المدير العام في «مفروشات الحذيفة»: «مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يحين الوقت لتجديد الديكورات المنزلية واقتناء قطع الأثاث التي تُضفي على المنزل لمسةً من الجمال الآسر وشعوراً بالراحة المطلقة، من خلال تصاميم خالدة. يشكل عرض "تسوّقوا التخفيضات" قيمةً لا تُضاهى لأولئك الذين يخططون لإضافة قطعٍ مميزة تنشر المزيد من الجمال والفخامة على منازلهم في هذا الموسم».

لا تفوّتوا زيارة متاجر «مفروشات الحذيفة» في دبي والشارقة وأبوظبي، أو تصفّحوا موقعها الإلكتروني لاستكشاف التشكيلة الكاملة من قطع الأثاث والأكسسوارات المنزلية المتاحة بأسعارٍ مذهلة طوال فترة التخفيضات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.alhuzaifa.com أو متابعتنا عبر alhuzaifafurniture@ على مواقع التواصل الاجتماعي.

حول «مفروشات الحذيفة»:

«مفروشات الحذيفة» هي الاسم الأبرز والأكثر شهرةً في عالم المفروشات وقطع الأثاث في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بفضل التزامها الراسخ بالجودة والحِرفية والتصاميم الدائمة الابتكار. منذ تأسيسها في العام 1976، أعادت هذه العلامة التجارية التعريف بمفاهيم الديكور الداخلي، من خلال تشكيلاتها الحصرية من المفروشات وقطع الأثاث الحديثة والمعاصرة والكلاسيكية، والتي تنفرد بالجمع بين جمال التصميم والجودة الفائقة. تقدّم "مفروشات الحذيفة" تشكيلةً واسعة من قطع الأثاث الرائعة، وتوفّر لكم الحلول العملية المصمّمة بدقّة لتلبية جميع متطلباتكم. زوروا صالات عرض "مفروشات الحذيفة" المنتشرة في كلّ من دبي والشارقة وأبوظبي، وكذلك موقعها الإلكترونيّ، لتستكشفوا التشكيلات الرائعة والمتنوّعة التي تجسد الجمال المطلق، مع الحِرفية الاستثنائية التي تشكل السمة الأساس لهذه العلامة التجارية الرائدة. للمزيد، يُرجى زيارة الموقع: www.alhuzaifa.com

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر:

صالة العرض في شارع الوصل: 043322220

أو زيارة الموقع: https://bit.ly/AnnualSaleUpto75

«مادة إعلانية»