الأربعاء 28 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين

الذهب
27 مايو 2025 07:46

حوم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعياً لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.
استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:28 بتوقيت جرينتش.
انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.80 دولار.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار الذهب
تراجع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
الرياضة
بافارد: لدينا الخبرة للتعامل مع هجوم سان جيرمان
اليوم 23:07
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
الرياضة
بايرن ميونيخ يعلن انتقال «الموهبة» إلى سالزبورج
اليوم 23:03
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
الأخبار العالمية
ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد
اليوم 23:00
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
الأخبار العالمية
روسيا تعلن أنها ستقدّم لأوكرانيا شروطها للسلام
اليوم 22:56
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اقتصاد
«المؤتمر العالمي للمرافق» يستضيف في اليوم الثاني نقاشات حول أمن الطاقة والمياه
اليوم 22:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©