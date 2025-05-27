حوم الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء، مدعوماً بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعياً لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:28 بتوقيت جرينتش.

انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.80 دولار.





وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.38 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1084.28 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 984.25 دولار.



