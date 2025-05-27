"فاراداي فيوتشر" للمركبات الكهربائية تؤسس منشأتها الإقليمية الأولى في رأس الخيمة

أعلنت شركة فاراداي فيوتشر، المصنع العالمي للمركبات الكهربائية الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها ولاية كاليفورنيا، عن تأسيس أول منشأة تشغيلية لها في منطقة الشرق الأوسط بإمارة رأس الخيمة وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع العالمي. وتمثل هذه المنشأة خطوة محورية نحو تسريع التحول في قطاع المركبات الكهربائية بالمنطقة، انطلاقاً من حرص الشركة على تعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز رائد لحلول التنقل الذكي والمستدام.

وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، وتمتد على مساحة تبلغ نحو 108 آلاف قدم مربع. وستضم المنشأة مكتبا إداريا وورشة هندسية ومركزا تشغيليا متكاملا، ويقدر حجم الاستثمار الأولي للمشروع 30 مليون درهم على أن يوفر 200 وظيفة مباشرة في مجالات الهندسة واللوجستيات والعمليات ودعم العملاء.وستساهم فاراداي إكس "إف إكس"، العلامة التجارية المملوكة لشركة فاراداي فيوتشر، في قيادة التوسع الإقليمي والتي بدورها ستركز على إنتاج مركبات كهربائية ذكية متقدمة بتقنيات فاخرة، وتهدف إلى جعل وسائل التنقل الذكي في متناول الجميع.

وستمثل المنشأة كذلك مركزا استراتيجيا لدعم العمليات في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وضع الشركة لخطط مستقبلية متعلقة بالتوسع في كل من أوروبا وشمال أفريقيا.وقال ماتياس أيدت، الرئيس التنفيذي العالمي الشريك في شركة فاراداي فيوتشر، إن هذه المنشأة تشكل بداية فعلية لوجود علامتَي "إف إف" و"إف إكس" في المنطقة، وإن ما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة وقيادة ذات رؤية مستقبلية وترابط إقليمي متميز، يشكّل دعامة قوية لتحقيق هدفنا في بناء منظومة تنقل ذكية ومستدامة ، معربا عن فخرهم بتأسيس منشأة لا تقتصر على كونها بوابة للمنطقة فحسب، بل تحمل أيضاً إمكانات لتوفير ما يصل إلى 200 وظيفة متخصصة.ولعبت "راكز" دورا رئيسيا في تسهيل دخول الشركة إلى المنطقة، عن طريق توفير دعم متكامل شمل عمليات تأسيس البنية التحتية، والإجراءات التنظيمية، وتبسيط السياسات المتبعة.من جانبه قال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" ، إن دخول فاراداي فيوتشر إلى السوق الإقليمي، يمثل أكثر من مجرد افتتاح منشأة جديدة؛ بل انطلاقة لمرحلة جديدة وجريئة في مشهد التنقل الذكي في المنطقة، لافتا إلى أن الشركة تحمل رؤية طموحة تعيد رسم ملامح مستقبل وسائل النقل الذكية. وأوضح أنه في ظل تسارع دولة الإمارات لتحقيق هدفها بأن تكون 50% من السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2050 كهربائية أو هجينة مدعومة بحوافز حكومية مثل محطات الشحن المجانية وتخفيض رسوم التسجيل وسياسات التنقل الأخضر، فإن توقيت هذا التوسع مثالي تماما.

وأضاف جلاد أن "راكز" تعتز بأن نكون الشريك الداعم لانطلاقة فاراداي فيوتشر في الشرق الأوسط، ولجميع الشركات الرائدة التي تسهم في تطوير القطاعات من خلال الابتكار والاستدامة.ويعد المشروع خطوة أولى ضمن رؤية طويلة المدى لشركة فاراداي فيوتشر، التي تسعى إلى توسيع قدراتها البحثية والتطويرية في المنطقة، وبناء منظومة متكاملة لسلسلة التوريد تنطلق من إمارة رأس الخيمة، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية في النصف الثاني من عام 2025 مع تقدم أعمال الإنشاء حاليا.