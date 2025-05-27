تفاهم بين «طاقة للتوزيع» و«إمستيل» لابتكار حلول مخصّصة للمرافق بالقطاع الصناعي



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت «طاقة للتوزيع»، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، مذكرة تفاهم مع مجموعة «إمستيل»، خلال المؤتمر العالمي للمرافق 2025، للتعاون في تقديم حلول مبتكرة متكاملة ومتطورة للمرافق في القطاع الصناعي المتنامي في أبوظبي.

وفي إطار المذكرة، ستوفر «طاقة للتوزيع» إدارة متخصّصة ومبتكرة لشبكات الطاقة والمياه، بحيث تتكامل مع البنية التحتية الحالية بشكل سريع وتوفير صيانة فعّالة من حيث التكلفة، وستعمل على توفير كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لتنفيذ خطط التطوير، ومن خلال محفظة عمل حافلة تخلو تقريباً من حدوث انقطاعات في الخدمة، تضمن «طاقة للتوزيع» إمداداً موثوقاً للخدمات للعملاء الناشطين في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يدعم استمرارية العمل في القطاع الصناعي الحيوي.

ووقّع مذكرة التفاهم، عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«طاقة للتوزيع»، والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، بحضور كبار المدراء والجهات المعنية بالقطاع الصناعي.

وقال عمر الهاشمي: تعتبر هذه الشراكة فرصة أخرى لنا لدعم شركائنا في مجالات التخطيط وتشغيل وتوفير بنية تحتية للمرافق، بحيث تكون قابلة للتوسع وعالية الموثوقية، ومن خلال دمج تميزنا التشغيلي المستمر وتجربة «إمستيل» في القطاع الصناعي، فإننا نسهم في بناء الأساس للمزيد من التنافسية والجاهزية للمستقبل في إمارة أبوظبي.

بدوره قال المهندس سعيد غمران الرميثي: يدعم هذا التعاون طموحنا في تعزيز مرونة وكفاءة القطاع الصناعي، والمصداقية التي تتمتع بها «طاقة للتوزيع» وخبرتها التقنية تُعتبر عاملاً مثالياً لنا في ظل التوسع في العمليات ورفع مستوى المرافق.

وتشمل مذكرة التفاهم الاتفاق على دراسة فرص التعاون المشترك في تصميم وبناء وإدارة شبكات الطاقة والمياه وصيانتها، مما يعزّز أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحفيز النمو والابتكار وصقل المهارات وتطوير منظومة متكاملة لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري.

وتعمل «طاقة للتوزيع» على إبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية، بما في ذلك الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع أبوظبي العالمي (ADGM) المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة لتحسين خدمات إدارة المرافق في المباني السكنية ضمن نطاقه الجغرافي في جزيرتي الماريه والريم بأبوظبي. تواصل «طاقة للتوزيع» عبر خدمتها الجديدة TQD+ تقديم خدمات مخصصة لدعم متطلبات البنية التحتية للمجتمعات الحضرية المتنامية في إمارة أبوظبي.