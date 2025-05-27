أحمد بن سعيد يفتتح معارض الفنادق وإندكس وورك سبيس في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم معارض الفنادق وإندكس وورك سبيس بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 900 جهة عارضة من 90 دولة، تأكيداً لمكانة دبي الريادية في مجالي التصميم والضيافة.وتنعقد المعارض الثلاثة على مساحة 53 ألف متر مربع، وتشمل فعاليات متنوعة تستقطب خبراء الطهي وصناع القرار في قطاعي الضيافة والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية في «قمة قادة الأغذية والمشروبات» ومؤتمر«هايتك» لتكنولوجيا الضيافة.

وانطلقت ضمن المعرض «قمة قيادة الضيافة»، وشهدت جلسة نقاشية، بعنوان «ملتقى الطهو»، استعرضت تطور قطاع المأكولات والمشروبات في الإمارات خلال 25 عاماً.

وقال أميت أرورا، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أرادَ: «من المذهل أن نرى كيف تمكنت الإمارات من بناء ثقافة غنية ومتنوعة في قطاع المأكولات والمشروبات، حيث يعيش في الدولة أكثر من 200 جنسية».

وشهد مؤتمر «هايتك» جلسة نقاشية تناولت أهمية التكنولوجيا والابتكار في تطوير تجربة الضيافة، وأكد فيجو فارما، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في فنادق ومنتجعات جميرا، أن الابتكار الرقمي يعزز تجربة الضيوف دون أن يستبدل التفاعل الإنساني، مشيراً إلى استخدام تقنيات مثل تسجيل الوصول الرقمي والمفاتيح الذكية لتوفير تجربة متوازنة بين الراحة والتواصل.

وكُشف خلال المؤتمر عن منصة «كونكت كلاود» الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمكّن الفنادق من تقديم خدمة افتراضية ذكية دون الحاجة إلى موظفين إضافيين، من خلال تحميل ملفات بصيغة PDF تُدرّب النظام على محتوى الفندق فقط لضمان دقة المعلومات.

كما انطلق معرض «إندكس» للتصميم الداخلي بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، وشهد جلسات حوارية منها «مساحات ملهمة» التي شاركت فيها نادية شفيق، مديرة التصميم في شركة «أمنيات»، أكدت أهمية «هندسة القيمة» والتفاوض بين المصممين والمهندسين لضمان توازن الكلفة مع الجودة التصميمية.