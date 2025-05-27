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اقتصاد

تعاون بين سيدات أعمال الإمارات والأردن لتعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد

تعاون بين سيدات أعمال الإمارات والأردن لتعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد
27 مايو 2025 20:04

عمان (وام)
وقع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم بغرض توطيد مجالات الشراكة في دعم المبادرات النسائية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج ومشاريع تعزز مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني لكل من الإمارات والأردن.

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جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي إلى الأردن، بتوجيهات من الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للمجلس، بهدف توطيد التعاون مع سيدات الأعمال الأردنيات، وتعزيز العمل المشترك في مجالات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، حيث بحث مع ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، سبل تعزيز أطر التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال وتمكين المرأة، بما يعكس العلاقات الأخوية والاقتصادية الوثيقة، في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الشقيقين.
وقعت المذكرة عن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أسيل حجاوي، نائبة رئيسة المجلس، وعن ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الملتقى، وذلك بحضور الدكتورة أمل الهدابي، رئيسة المجلس، ومعالي ريم أبو حسان، رئيسة مجلس أمناء الملتقى، وعدد من العضوات من الجانبين.
وأعلن الجانبان في ختام اللقاء، عن تنظيم «مؤتمر 2026» تحت عنوان «ريادة المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي: من التمكين إلى التأثير»، وذلك في شهر أبريل من العام المقبل، ليشكل منصة إقليمية متخصصة تُبرز دور المرأة في قيادة التحول الرقمي واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، قد استقبل في مكتبه بدار مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، حيث جرى بحث تعزيز آفاق التعاون المشترك بين المجلسين.
وأكد الصفدي عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم، خدمةً لمصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها راسخة عنوانها الحكمة والاعتدال، مؤكداً استعداد المجلس عبر لجانه المختصة للتعاون مع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي.
من جانبها أكدت الهدابي، الحرص على تعزيز آفاق التعاون الأردني الإماراتي في الجوانب الاستثمارية النسائية والتمكين الاقتصادي لريادة الأعمال، بما يعكس مستوى العلاقات المتميزة بفضل القيادتين الحكيمتين في البلدين.

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