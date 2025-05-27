سهيل المزروعي: الإمارات نموذج عالمي في كفاءة الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن رؤية القيادة الرشيدة كانت الأساس في تحقيق تحول نوعي في قطاع الطاقة والمرافق بدولة الإمارات.

وأوضح معاليه، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر العالمي للمرافق 2025، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واستراتيجياتها الاستباقية، أصبحت نموذجاً عالمياً في كفاءة إنتاج الطاقة، واستدامة المرافق، والتخطيط طويل المدى.

وشدّد معاليه، على أهمية مواكبة السياسات التنظيمية للتطور المتسارع في قطاع الطاقة، لاسيما مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مؤكداً أن التحدي لم يعُد في الإنتاج فقط، بل في رفع كفاءة الاستهلاك وتبني التقنيات الحديثة.

وتابع : «نحن بحاجة إلى تنظيمات مرنة تواكب تسارع الابتكار في الطاقة، سواء في مجال البطاريات، أو الشبكات الذكية».

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات لا تركّز فقط على الشأن الوطني، بل تسعى إلى مشاركة خبراتها مع الدول الشقيقة والصديقة عبر الشركات الوطنية الرائدة مثل «مصدر» و«طاقة»، مؤكداً أن تحقيق التحول المستدام يتطلب شراكة دولية.