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اقتصاد

%1.4 ارتفاع في الأرباح الصناعية بالصين خلال 4 أشهر

أرشيفية
28 مايو 2025 01:34

بكين (رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 2.1 تريليون يوان (نحو 292.3 مليار دولار)، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم استمرار الضغوط الداخلية، وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، سجلت الأرباح الصناعية نمواً بنسبة 3% في شهر أبريل الماضي وحده، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6% في مارس الماضي.
وبينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3%، والشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 2.5%، جميعها على أساس سنوي.

الصين
الأرباح
القطاع الصناعي
الاقتصاد الصيني
الإنتاج الصناعي الصيني
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