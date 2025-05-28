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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

الذهب
28 مايو 2025 07:24

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الشراء، فيما ينتظر السوق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات على أسعار الفائدة.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3308.99 دولار للأوقية، عند الساعة 02:37 بتوقيت جرينتش، متعافيا قليلا من انخفاض واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 3308.30 دولار.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية 33.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1084.07 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 976.22 دولار.

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المصدر: وكالات
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