«العربية للطيران» و«بنك المارية المحلي» يعتمدان عملة (AE Coin) الرقمية لدفع حجوزات الرحلات



أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران»، عن شراكة استراتيجية مع بنك المارية المحلي، لاعتماد عملة(AE Coin)، كوسيلة دفع لحجوزات الرحلات الجوية عبر تطبيق محفظة أي إي سي (AEC)، وبذلك تصبح العربية للطيران أول شركة طيران في المنطقة توفر خيار الدفع باستخدام عملة رقمية مستقرة في خطوة تعكس التزامها بتقديم حلول رقمية مبتكرة لعملائها.

وتعد عملة AE Coin أول عملة رقمية في دولة الإمارات المتحدة مدعومة بالدرهم الإماراتي (1AE Coin = 1 درهم إماراتي)، وهي وسيلة تضمن الاستقرار المالي وتوفّر معاملات سريعة دون أي رسوم.

ويمكن لعملاء العربية للطيران الآن اختيار الدفع من خلال محفظة أي إي سي (AEC)عند الحجز عبر موقع الشركة الإلكتروني، مما يوفر بديلاً جديدًا ومريحًا للدفع يتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد رقمي متكامل.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «نعتز بشراكتنا مع بنك المارية المحلي لتقديم عملة AE Coin كخيار دفع رقمي مبتكر وآمن لمسافرينا. نلتزم في العربية للطيران بدفع عجلة التحول الرقمي ضمن مختلف عملياتنا، ونعمل باستمرار على توظيف أحدث التقنيات للارتقاء بتجربة السفر. ويُعد اعتماد الدفع عبر محفظة AE Coin خطوة جديدة في مسيرتنا نحو تقديم حلول مبتكرة توفّر قيمة مضافة وخيارات أوسع تُلبي احتياجات وتطلعات قاعدة عملائنا المتنامية.»

من جهته قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي،: «يسرّنا التعاون مع شركة العربية للطيران لتوفير AE Coin كخيار دفع للمسافرين. مكانة العربية للطيران كشركة رائدة في قطاع الطيران الاقتصادي تتماشى تماماً مع رؤيتنا لتقديم حلول دفع رقمية آمنة وميسرة لمجتمعنا. ومن خلال هذه الشراكة، لا نُسهّل فقط عملية الحجز، بل نُسهم أيضاً في تحقيق أهداف دولة الإمارات في بناء نظام مالي رقمي شامل ومتكامل.»بدوره قال رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين: «تمثل هذه الشراكة مع العربية للطيران محطة رئيسية في مسيرة AE Coin، إذ تُسهّل وصول المستهلكين اليوميين إلى العملة الرقمية. ومن خلال دمج AE Coin ضمن عملية حجز الرحلات الجوية، نُبسّط تجربة الدفع للمسافرين، ونُوفّر حلاً غير نقدي سلس يتماشى مع الاقتصاد الرقمي المتنامي. وتُعد ريادة العربية للطيران في تبنّي حلول الدفع الرقمية في قطاع الطيران تطوراً مهماً يُمهّد الطريق لاعتماد أوسع للعملات الرقمية في المنطقة».

وتبدأ عملية حجز رحلات العربية للطيران باستخدام AE Coin، بعد تحميل تطبيق محفظة أي إي سي من متجر آبل أو جوجل بلاي، وإنشاء حسابك، وشحن المحفظة من خلال الحساب لدى بنك المارية المحلي، أو عبر طرق الدفع المدعومة الأخرى.