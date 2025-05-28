«بن غاطي» تستثمر 25 مليار درهم لتطور مجمع سكني في دبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت «بن غاطي» القابضة المحدودة، استحواذها على قطعة أرض تملّك حر، بمساحة بناء إجمالية تتجاوز 8 ملايين قدم مربعة وبقيمة تطويرية إجمالية متوقعة تفوق الـ25 مليار درهم لبناء وتشييد مجمع سكني متكامل في منطقة ميدان دبي.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة: «يمثّل الاستحواذ على قطعة أرض استراتيجية، والتي ستضم أول مشروع للشركة بمخطط رئيسي متكامل، محطةً محوريةً في مسيرة الشركة»، مشيراً إلى أنه تم تمويل عملية الاستحواذ من موارد الشركة التي تتمتع بمركز مالي قوي.

وأضاف أن «بن غاطي» تعمل حالياً على تطوير نحو 20 ألف وحدة سكنية ضمن 30 مشروعاً في مناطق رئيسية بإمارة دبي، كما عزّزت الشركة مكانتها في السوق من خلال تطوير مشاريع عقارية بالتعاون مع علامات تجارية دولية مرموقة مثل «بوغاتي» «مرسيدس-بنز»، و «جاكوب آند كو»، والتي جذبت عدد من المشاهير المرموقة مثل نجم كرة القدم نيمار جونيور والموسيقار العالمي أندريا بوتشيللي.

