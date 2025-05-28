«دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقيات نهائية لبيع حوالي 75 طائرة



دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، مؤخراً اتفاقيات مع طرفين لبيع حوالي 75 طائرة، ولم يتم الإفصاح عن بنود الصفقات، التي من المتوقع إتمام اتمامها جميعاً قبل نهاية عام 2025.

وأفادت الشركة أن محفظة تضم نحو 50 طائرة من طراز Embraer E-JETS سيتم بيعها إلى شركة تأجير متخصّصة، فيما سيتم بيع محفظة ثانية تضم نحو 25 طائرة خارج خط الإنتاج إلى مستثمر مالي، على أن تقدم دبي لصناعات الطيران خدمات إدارة التأجير والأصول والدعم الفني.

وأوضحت الشركة أن الصفقات المعلنة ستسهم عند إتمامها في تقليل متوسط العمر المرجّح وزيادة متوسط مدة الإيجار المتبقية المرجّحة لأسطول طائرات الركاب لدى الشركة. ومن المتوقع أن يتكون الأسطول المعدّل للشركة بعد إتمام الصفقات من 45% طائرات بوينج، و42% طائرات إيرباص، و13% طائرات ATR. وتخضع بعض الصفقات للحصول على الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تماشياً مع التزاماتنا المستمرة تجاه عملائنا وشركائنا، سوف تحقق هذه الصفقات عدة أهداف من خلال مواءمة تركيبة محفظتنا مع أنواع الطائرات المستهدفة التي أعلنّا عنها، وتعزيز الكفاءة الإجمالية لاستهلاك الوقود، وتقليل متوسط عمر الطائرات، وتمديد فترات الإيجار المتبقية للطائرات ضمن المحفظة».