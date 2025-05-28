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اقتصاد

"فلاي دبي" تعزز حضورها في أوروبا بأربع وجهات جديدة

"فلاي دبي" تعزز حضورها في أوروبا بأربع وجهات جديدة
28 مايو 2025 16:34

أعلنت "فلاي دبي" عن توسع استراتيجي في شبكتها الأوروبية عبر إطلاق أربع رحلات منتظمة إلى وجهات جديدة، تشمل "كيشيناو" في مولدوفا و"ياش" في رومانيا اعتبارا من سبتمبر 2025، بالإضافة إلى "ريغا" في لاتفيا و"فيلنيوس" في ليتوانيا اعتبارًا من ديسمبر 2025. 

 وبهذه الإضافة الهامة، ترتفع شبكة الناقلة في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

 وتعزز هذه الخطوة مكانة "فلاي دبي" كأول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات مباشرة بين دبي ومطار ياش الدولي في رومانيا، مكملةً بذلك خدماتها إلى رومانيا التي بدأت عام 2012 عبر بوخارست. 

 كما يمثل هذا التوسع أول دخول للناقلة إلى دول البلطيق بخدمات مباشرة إلى مطار ريغا الدولي ومطار فيلنيوس الدولي. 

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 ومع إطلاق هذه الرحلات، يرتفع إجمالي الوجهات غير المخدومة التي افتتحتها "فلاي دبي" ضمن شبكتها إلى أكثر من 100 وجهة.

 

وأكد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، أن توسع شبكة الناقلة يعكس التزامها الراسخ بفتح الأسواق غير المخدومة وتسهيل التدفق الحر لحركة التجارة والسياحة، وقال: لقد أسست "فلاي دبي" اليوم شبكة متنوعة تضم أكثر من 135 وجهة، 75% منها كانت وجهات غير مخدومة سابقاً من دبي برحلات طيران مباشر، ومع خدماتنا الجديدة إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق، نتطلع إلى تعزيز الروابط التجارية والثقافية لدولة الإمارات ودعم مكانة دبي كمركز طيران عالمي رائد.

وشدد جيهون أفندي نائب رئيس أول إقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في "فلاي دبي"، على أهمية السوق الأوروبية للناقلة، وقال: تتيح هذه الوجهات الجديدة إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق لمزيد من المسافرين تجربة سفر مريحة إلى دبي وما بعدها عبر شبكة "فلاي دبي" المتنامية، وكذلك من خلال شبكة طيران الإمارات بفضل شراكتنا بالرمز المشترك.

المصدر: وام
الطيران
فلاي دبي
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