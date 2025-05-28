تعاون بين «الفنار للغاز» و«سيمنس للطاقة» بمجالات الطاقة النظيفة



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة الفنار للغاز، والذراع المختصة بالطاقة لشركة «إي إتش سي للاستثمار»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع «سيمنس للطاقة».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أُطر تعاون مشترك في تعزيز الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية على هامش «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» الذي تستضيفه أبوظبي، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الشركتان على تطوير حلول مشتركة للطاقة النظيفة، تعتمد على دمج التقنيات الرقمية المتقدمة في البنى التحتية لقطاعات الطاقة والصناعة، مع التركيز على مجالات مثل الهيدروجين، وتقنية تحويل الكهرباء إلى طاقة خضراء (Power-to-X)، وإدارة غاز الشعلة، وكهربة الموانئ والسفن.

وسترتكز هذه الجهود على إجراء دراسات جدوى دقيقة لتحديد حلول قابلة للتنفيذ على نطاق واسع ودمجها بسلاسة في شبكات الطاقة الحالية.

كما سيستند هذا التعاون إلى الخبرات الرقمية العالمية لدى «سيمنس للطاقة» لتطبيق أنظمة ذكية تُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة، وتراقب الانبعاثات، وتُسهّل العمليات، مما يُسرّع من وتيرة التحول الطاقي بطريقة عملية وقابلة للقياس.

وقال خالد بن سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز: التعاون مع شركة سيمنس للطاقة يتيح لنا الجمع بين الرؤى المحلية والابتكار على المستوى العالمي، لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة في المنطقة.

من جانبه، قال خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة» في دولة الإمارات: تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لاستكشاف حلول عملية لإزالة الكربون، ونتطلع إلى العمل مع مجموعة الفنار للغاز على تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.