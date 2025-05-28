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اقتصاد

تحالف بين «أيميا باور» الإماراتية و«كوكس» الإسبانية بقطاعي المياه والطاقة

تحالف بين «أيميا باور» الإماراتية و«كوكس» الإسبانية بقطاعي المياه والطاقة
28 مايو 2025 17:41

 

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة أيميا باور الإماراتية اتفاقية مع مجموعة المرافق الإسبانية (كوكس)، المتخصصة في مرافق المياه والطاقة، لتأسيس تحالف استراتيجي لتطوير مشاريع بنى تحتية نوعية مشتركة في قطاعي المياه والطاقة المتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
ويجمع هذا التحالف بين شركة كوكس واسعة الخبرة ذات المكانة السوقية العالمية القوية، وريادة إيميا باور في قطاع الطاقة المتجددة ويدمج بين قدراتهما التقنية والتشغيلية والمالية، ما يمكنهما من الاستفادة بشكل تكاملي لتطوير مشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال مشاريع مياه وطاقة نظيفة في المناطق والبلدان التي تشهد طلباً متزايداً في هذا القطاع الحيوي.
من جهته قال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «ايميا باور»: نفخر بشراكتنا مع «كوكس» في تأسيس هذا المشروع المشترك، وهو تحالف استراتيجي يجمع بين خبرة في مجال الطاقة المتجددة وريادة كوكس في حلول المياه، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بالتنمية المستدامة وتحسين الوصول إلى الموارد الأساسية في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، كما تعكس دعمنا المستمر لمبادرات «كوكس» للنمو والاستدامة في هذه المناطق الرئيسة.
وقال لإنريكي ريكيلمي، الرئيس التنفيذي مجموعة المرافق الإسبانية «كوكس»: يمثل هذا المشروع المشترك خطوةً حاسمةً في استراتيجية نمو كوكس، وهو ينبثق من رؤية متكاملة تجمع بين حلول المياه والطاقة لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً وتلبية احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت أيميا باور قد استحوذت على حصة في الشركة الإسبانية المتخصصة في حلول المياه والطاقة خلال طرح أولي لأسهم الأخيرة في أسواق المال الأسبانية بلغت 3.76% وذلك في إطار خطة استراتيجية لإيميا باور تتضمن الدخول في مجال تحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا لمواجهة الشح الكبير في المياه.

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