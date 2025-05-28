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اقتصاد

«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها خلال المؤتمر العالمي للمرافق

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28 مايو 2025 17:42

 

دبي (الاتحاد)
تسلط منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الضوء على أبرز مشاريع الهيئة وإنجازاتها في مجال تنويع مصادر الطاقة، ودعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وتستعرض الهيئة، خلال المؤتمر، جهودها المتواصلة لاستثمار الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بهدف المحافظة على مكانتها الرائدة عالمياً في قطاعي الطاقة والمياه، وتوفير خدمات مبتكرة وفق أعلى معايير الاستدامة والموثوقية والجودة والكفاءة.
وبوصفها أحد الرعاة الداعمين، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق 2025 الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025.
ويعد هذا المشروع أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ويهدف إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 7,260 ميجاوات بحلول عام 2030، باستخدام تقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، الأمر الذي سيخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 8 ملايين طن سنوياً. وقد حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في «أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة» و«أكبر سعة تخزين للطاقة الحرارية».

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