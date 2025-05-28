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اقتصاد

اتفاقية تعاون بين «دائرة الطاقة» و«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

اتفاقية تعاون بين «دائرة الطاقة» و«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»
28 مايو 2025 17:49

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقية مستوى خدمة بشأن التعاون ومشاركة البيانات لمنصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز التكامل الحكومي وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسريعها.
شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ووقّعها كل من المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة.
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: نؤمن بأهمية التكامل بين القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي، ويُعد التعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خطوة مهمة نحو بناء منظومة بيانية قوية تساهم في دعم السياسات المستقبلية في مجالي الطاقة والزراعة، كما تُمكننا من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل وتحقيق الاستدامة.
من جانبه، قال الدكتور طارق أحمد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: الشراكة مع دائرة الطاقة في أبوظبي تؤكد التزامنا المشترك بتحقيق رؤية إمارة أبوظبي في بناء نظام غذائي مستدام ومرن، وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز الأمن الغذائي للإمارة.
وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحليل انطلاقاً من أهمية تكامل البيانات في دعم صنع القرار وتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.
وتابع: تعتبر المنصة التي طورتها الهيئة من أهم ركائز هذه الشراكة، فهي توفر بيانات دقيقة وشاملة تمكّننا من تحليل التحديات وابتكار الحلول المبتكرة، كما تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية، مما يحسن جودة السياسات والخدمات المقدمة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.

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